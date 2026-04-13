Pomoćni trener Hajduka: Znali smo gdje dolazimo, a Dinamo je puno jači po kadru i financijama

Hajdukov pomoćni trener Ibon Labainen rekao je u ponedjeljak baskijskim internetskim novinama Noticias de Gipuzkoa da mu je ugodno raditi u Splitu, ali da su rezultatska očekivanja iznad mogućnosti.

- Od početka smo znali gdje dolazimo - izjavio je 36-godišnji Bask koji je prošlo ljeto došao u Hajduk s trenerom Gonzalom Garcijom. Prethodno su radili zajedno u Istri i portugalskoj Arouci.

- Hajduk ovdje ima brutalnu ukorijenjenost: u gradu, u Dalmaciji, u zemlji pa čak i u dijelu bivše Jugoslavije. Kad igramo vani, stadion je uvijek pun naših navijača. To se događa i u inozemstvu, na primjer prošlog ljeta kada smo odigrali nekoliko prijateljskih utakmica u Bosni i Hercegovini - rekao je.

- Na sve to dodaj da je institucija prilično složena organizacijski, jer nema pravog vlasnika i sve odluke moraju proći kroz neku vrstu demokratskog odbora. Klub ima tu posebnu auru koja na neki način znači vrstu prepreke. Tako je teško rasti - izjavio je Labainen.

- Ali pretpostavljam da će se nešto na kraju promijeniti ovdje u budućnosti. Koliko god zahtjeva bilo, momčad već više od 20 godina ne uspijeva osvojiti prvenstvo. Tijekom posljednjeg desetljeća bio je viceprvak samo dva puta - dodao je.

Napomenuo je da su se u ožujku doista nadali sustići zagrebački Dinamo, ali su porazom od 1-3 na Poljudu „stavljeni na svoje mjesto“.

- To je bio nerealni optimizam. Što se tiče kadra i financijskih mogućnosti oni su puno jači - rekao je.

Labainen je ispričao da je još veću ljutnju izazvao poraz u četvrtfinalu Kupa od Rijeke, lanjskog prvaka i osvajača Kupa.

- Ispali smo u jednoj od najapsurdnijih utakmica koje sam doživio u karijeri. U 103. minuti smo vodili 2-1 protiv Rijeke, ali je sudac odredio četrnaest minuta sudačke nadoknade i na kraju su nam dali dva gola - podsjetio je.

Drugoplasirani Hajduk u prvenstvu ima 18 bodova više od trećeplasirane Rijeke, koja je do prije mjesec dana nastupala i u europskoj Konferencijskoj ligi. Vodeći Dinamo bježi Hajduku sedam bodova.

- Našu sezonu je potrebno analizirati uzimajući kontekst u kojem kao klub živimo. Prošlog ljeta Hajduk je smanjio proračun zbog čega je prodao nekoliko važnih igrača. Morali smo se osloniti na mnoštvo juniora iz omladinske škole - rekao je.

- Osim toga, čim se neki od njih istaknuo, kao što se dogodilo jesenas s 18-godišnjim stoperom Branimirom Mlačićem, bio je prodan već u siječnju u Udinese - napomenuo je.

Labainen, koji zarađuje za život pripremanjem utakmica, analizom protivnika i razmišljanjem kako im nanijeti štetu, pazeći pritom da je oni ne nanesu njegovoj momčadi, radio je 2021. godine u Atletico Madridu kao analitičar utakmica.

Kaže da se u Madridu nije osjećao ispunjenim kao sada u Splitu.

- S Gonzalom Garcíjom imam odnos koji nisam osjetio ni s jednim drugim trenerom, u nogometnom smislu, ali i u životnom. Daje mi prostor, delegira na mene zadatke pa sam vrlo zadovoljan - rekao je.

- Ne znam hoću li nakon nekog vremena tražiti drugu ulogu u svijetu nogometa, ali uloga koju sada imam me ispunjava - zaključio je.