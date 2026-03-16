Pongračić i njegova Fiorentina 'protutnjali' kroz Cremonu...

Fiorentina razbila Cremonese 4-1, sjajni Dodo briljirao solo golom! Marin Pongračić odigrao cijelu utakmicu. Fiorentina skočila na 16. mjesto
U posljednjoj utakmici 29. kola talijanske Serie A nogometaši Fiorentine ostvarili su vrlo važnu pobjedu, u gostima su s uvjerljivih 4-1 nadigrali Cremonese. U prvom poluvremena gosti su iz Firence stekli dva gola prednosti. Prvo je Parisi lijepo provukao loptu kroz noge suparničkog vratara za 1-0, dok je sedam minuta kasnije, nakon vrlo lijepe asistencije Gosensa, za 2-0 zabio Piccoli.
Na startu drugog dijela, u 49. minuti, odličan je pogodak postigao Dodo. Povukao je loptu iz svoje polovice terena. U trku se riješio jednog suparničkog igrača, potom je varkom u prazno poslao još dvojicu i zabio za 3-0.
Zaigrao je tada Cremonese bolje te je smanjio u 57. golom Okerekea, ali i definitivno je pobjeda Fiorentine potvrđena kada je Gudmundsson u 70. minuti pogodio za 4-1. Za goste je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Marin Pongračić. Fiorentina je stigla na 16. mjesto na ljestvici, dok je Cremonese sada dvije pozicije ispod večerašnjeg suparnika.
