Popularna nogometna stranica naklonila se Vuškoviću: 'Ovo je zapravo ludo! Nevjerojatan je'

Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković (19) osvojio je Europu. Sjajnim je igrama u Bundesligi opravdano privukao interes brojnih nogometnih sladokusaca, ali i poznatih medija koji s nestrpljenjem čekaju svaki novi nastup nevjerojatnog tinejdžera koji ove sezone nosi dres njemačkog velikana HSV-a, gdje je na posudbi iz Tottenhama.

Vuškovićev strelovit uspon najbolje je sažela popularna medijska platforma Rising Ballers, posvećena mladim talentima, koja mu je posvetila objavu na Instagramu. Na njoj je prikazan grafikon na kojem Vuškovićeva tržišna vrijednost leti u nebo, s početnih 18 milijuna eura na početku sezone do sadašnjih 60 milijuna.

"Ovo je zapravo ludo... Tržišna vrijednost Luke Vuškovića poletjela je tijekom njegove posudbe u Hamburgu. Tamo je dobio priliku da igra svakog tjedna i pokazao je svima što sve može. Ove je sezone jedan od najboljih braniča u Bundesligi. Navijači Hamburga s pravom su se zaljubili u posuđenog igrača... Spursi imaju nevjerojatnog nogometaša u rukama," stoji u opisu objave koja slavi njegovu transformaciju u Bundesligi, gdje se nametnuo kao "jedan od najboljih braniča lige".

Posudba iz Tottenhama u HSV pokazala se kao pun pogodak za Vuškovića. U njemačkom klubu dobio je priliku igrati standardno na najvišoj razini, a on ju je iskoristio na najbolji mogući način. Osim što dominira u obrani, gdje je u rujnu postavio rekord po broju osvojenih zračnih duela (18) na jednoj utakmici u ligama petice, ove je sezone zabio i pet golova.