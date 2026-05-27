Potpuna dominacija Engleza! Gotovo pola Premiershipa igrat će Europu sljedeće sezone

Piše Domagoj Vugrinović,
Potpuna dominacija Engleza! Gotovo pola Premiershipa igrat će Europu sljedeće sezone
Rekordni broj engleskih klubova u Europi donosi i praktične probleme. Premierligaši će imati još gušći raspored, mnoge utakmice domaćeg prvenstva selit će se s tradicionalnih termina

Premier liga imat će čak devet predstavnika u europskim natjecanjima u sezoni 2026./27., nakon što je Crystal Palace osvojio Konferencijsku ligu pobjedom protiv Rayo Vallecana u finalu u Leipzigu. Momčad Olivera Glasnera tim je trijumfom izborila izravan plasman u Europsku ligu, iako je sezonu u engleskom prvenstvu završila tek na 15. mjestu.

Palace je tako postao treći engleski klub koji je osvojio Konferencijsku ligu, nakon West Hama 2023. i Chelseaja 2025. godine. Njegov uspjeh dodatno je povećao broj engleskih klubova u Europi i omogućio Premier ligi da izjednači vlastiti rekord s devet predstavnika u Uefinim natjecanjima.

Engleska će u Ligi prvaka imati pet klubova. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villu i Liverpool. Premier liga dobila je dodatno, peto mjesto zahvaljujući Uefinu koeficijentu, odnosno dobrim rezultatima engleskih klubova u europskim natjecanjima. Svi će oni izravno u ligašku fazu Lige prvaka, a ždrijeb je zakazan za 27. kolovoza.

Arsenal je mjesto osigurao osvajanjem Premier lige, dok će u novo izdanje Lige prvaka ući i Manchester City, prvi put nakon dugo vremena bez Pepa Guardiole. Manchester United vraća se među europsku elitu nakon trećeg mjesta u prvenstvu, Aston Villa je završila četvrta, ali bi mjesto ionako izborila osvajanjem Europske lige, dok je Liverpool vizu potvrdio posljednjeg dana sezone remijem protiv Brentforda.

U Europskoj ligi igrat će tri engleska kluba. Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace. Bournemouth je šestim mjestom izborio prvi europski nastup u klupskoj povijesti, dok je Sunderland, koji se prethodno vratio u Premier ligu kroz doigravanje Championshipa, dramatičnom pobjedom protiv Chelseaja u zadnjem kolu stigao do Europe tek drugi put u svojoj povijesti. Palace je, pak, mjesto dobio kao osvajač Konferencijske lige. Sva tri kluba kreću iz ligaške faze, a ždrijeb je 28. kolovoza.

Brighton će predstavljati Englesku u Konferencijskoj ligi. Završio je osmi u Premier ligi i na gol-razliku prestigao Brentford, čime je drugi put u povijesti izborio Europu. Ipak, za razliku od ostalih engleskih predstavnika, Brighton mora proći dvije utakmice doigravanja. Suparnika će doznati 3. kolovoza, a ako prođe, igrat će ligašku fazu Konferencijske lige.

Ovakav rasplet izazvao je brojne rasprave među navijačima. Dio ih smatra da Premier liga financijskom moći sve više postaje "prava Superliga", jer gotovo polovica prvenstva sada izlazi na europsku scenu. Drugi ističu da je uspjeh posljedica snažnog natjecanja i pravednije raspodjele novca od TV prava, zbog čega i klubovi iz sredine ljestvice mogu konkurirati na međunarodnoj razini.

No, rekordni broj engleskih klubova u Europi donosi i praktične probleme. Premierligaši će imati još gušći raspored, mnoge utakmice domaćeg prvenstva selit će se s tradicionalnog subotnjeg termina na nedjelju i ponedjeljak, a klubove čeka sezona u kojoj će se morati nositi s europskim obvezama, domaćim natjecanjima i posljedicama ljetnog Svjetskog prvenstva. 

