Potpuni raspad rukometašica na SP-u. Izgubile su i od Japana

Hrvatske rukometašice ispale su iz glavnog dijela Svjetskog prvenstva nakon poraza od Japana 25-19 u susretu trećeg kola, koji je ujedno odlučivao o prolasku u drugi krug. Hrvatska je uoči utakmice imala gol-razliku bolju za jedan pogodak i za prolaz joj je bio dovoljan bod, no Japanke su iskoristile sve slabosti koje hrvatska reprezentacija osakaćene ozljedama.

Izabranice Ivice Obrvana dobro su otvorile dvoboj, kontrolirale ritam i većinu prvog poluvremena držale vodstvo. Serijom 4-1 preokrenule su 7-6 u 10-8, ali su Japanke do odmora stigle do 10-10. Obrana je u prvom dijelu izgledala stabilno, a plitka formacija uspješno je usporavala japanske napade iz trka. Ipak, Hrvatska nije uspjela kapitalizirati prednost jer je promašila dva zicera i dva sedmerca, što je već poznata boljka ove reprezentacije.

Početak nastavka donio je kratku nadu nakon pogotka Kristine Prkačin za 11-10, ali je Japan odmah odgovorio serijom 5-0 i preuzeo kontrolu nad utakmicom. Japanke su igrale 7 na 6 kako bi razbile hrvatsku obranu, a hrvatski napad nije uspijevao povezati ni dva gola zaredom. Obrvan je pokušao reagirati time-outom i podizanjem obrane, ali bez učinka. Hrvatska je ulazila u sve više tehničkih pogrešaka, a Kametani je nizala obrane.

Hrvatska je u drugom poluvremenu postigla samo devet pogodaka i više nije mogla zaprijetiti. U završnici se potpuno raspala, a Japan je rutinski priveo posao kraju. Japan je predvodila raspoložena Natsuki Aizawa s osam pogodaka, dok su Clare Francis Gray i Natsumi Akiyama dodale po pet. Golmanica Sakura Kametani obranila je 15 udaraca. Kod Hrvatske su najefikasnije bile Andrea Šimara i Tina Barišić s po tri gola, a Lucija Bešen skupila je četiri obrane.

Poraz znači da će Hrvatska prvi put igrati President Cup, gdje će u skupini I za suparnice imati Iran, Urugvaj i Paragvaj. Pobjednice skupine borit će se za 25. mjesto, drugoplasirane za 27., trećeplasirane za 29., a posljednjeplasirane za 31. mjesto. Premda je Hrvatska u ovoj fazi favorit, ostaje dojam da je s oslabljenom reprezentacijom bilo teško očekivati više.