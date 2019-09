Novi šok u hrvatskom boksu: Leonard Pijetraj dobio je otkaz!

Leonard Pijetraj više nije izbornik hrvatske seniorske muške boksačke reprezentacije!

Na sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog boksačkog saveza jednoglasnom odlukom mu je uručen otkaz, a za vršitelja dužnosti unutar seniorske muške boksačke reprezentacije je izabran Dorijan Ćalić.

Ova odluka je stigla dan nakon prepucavanja po medijima Pijetraja s direktorom reprezentacije Željkom Mavrovićem o mjestu Filipa Hrgovića u olimpijskom timu. Leonard Pijetraj gurao je tezu prema kojom je na Olimpijske Igre u Tokio trebao ići Marko Milun, te da se naš najbolji boksač (Filip Hrgović) trebao boriti u kvalifikacijama.

- Željko Mavrović je htio biti izbornik reprezentacije. Svima je bilo neugodno i došli su kod mene da vide koji je moj stav, koje je moje mišljenje o svemu tome. Otišli su poslije do Mavrovića i rekli da ja smatram da ne može biti izbornik. Poslije me Mavrović sreo, zaustavio me i pitao me zašto sam protiv njega, zašto sam rekao da ne može biti izbornik.Pitao sam ga: "Željko, kako ćeš biti izbornik? Daj mi reci ime jednog boksača u Hrvatskoj, evo, samo jednog?". On kaže: 'Ne znam'. Ej, kaže da ne zna. Pa kako misliš biti izbornik kad ne znaš niti jednog boksača, pitam ga. Kaže on: "Pa ti ćeš me naučit?". E, moj, Željko, ne ide to samo tako - govorio je Pijetraj prekjučer u svom izlaganju u kojem se obrušio i na Hrgovića.

- Kaže da sam ga izdao u Kazahstanu. Pazite, on je čovjek koji je u tri godine zaradio oko tri milijuna kuna, bio je najplaćeniji na svijetu. Dabogda mene i mog sina netko tako izdao. To su te velike Hrvatske fore koje se prodaju s Thompsonom i kockicama, a kad treba biti Hrvat nula bodova. Laž je da sam izdao Hrgovića, obična laž. Čim sam čuo da su Hrgovića zadržali u Kazahstanu ušao sam u avion da kažem Sepu što je bilo i kad smo krenuli van, vrata su se zatvorila. Krenuo sam po njega, ali nas nisu pustili. Mogli smo birati - pritvor ili nazad u avion. Šest godina njegovim roditeljima to nije bila problem, sad je?! Nije bio u zatvoru niti jedan dan. Nisam ga ja izdao, nego otac! Pa da je bilo riječ o mom sinu, biciklom bih išao u Kazahstan po njega.

Dok Izvršni odbor hrvatskog boksačkog saveza ne pošalje opširnije priopćenje, usvojio je prijedlog organizacije Grand Prix Zagreb, koji će se održati od 6 do 10. studenog 2019. u Zagrebu u suradnji sa Zagrebačkim boksačkim savezom.