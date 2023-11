Povratnik među 'vatrene' čeka svoj Dinamo: Fizički sam sjajno! Jedne stvari ne smije nam faliti

Riječki navijači čekaju Dinamo i nedjeljni povratak trenera kojeg smatraju 'izdajnikom, Sergeja Jakirovića, na Rujevicu. Ali igrači, stručni stožer Rijeke i cijeli klub su iznad tih (očekivanih) tenzija.

To su na press-konferenciji naglasili i potvrdili Željko Sopić, Matej Mitrović i Sandra Nešić, a o tome svjedoči i zagrebački dečko koji je danas: riječka nogometna klasa.

Igrač koji donosi prevagu i kad ne zabije ili asistira. Majstor koji kod protivnika izaziva - strah. Hrvatski reprezentativac. Marko Pjaca (28).

POGLEDAJTE VIDEO: Maestralni Pjaca

Pokretanje videa ... Rijeka - Osijek 2-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Ma znamo mi što je derbi, normalno. I znamo da je to jedna posebna utakmica. Ali... Mi smo isto tako kroz ovaj tjedan radili jednako kao što smo radili prije svake druge utakmice. U momčadi Rijeke nema potrebe niti za dizanjem, niti za spuštanjem tenzija! Je, puno je emocija, ali ja mislim da smo se baš dobro pripremili i nadam se dobroj Rijekinoj utakmici - priča maestro Pjaca za MAXSport.

Povratak među 'vatrene'?

- A presretan sam. To je još jedan dokaz da se u sportu sve može, da se i nakon nekih tako istinskih teški razdoblja obilježenih teškim ozljedama čovjek može vratiti na očekivanu razinu. Drago mi je da sam i sebi i drugima pokazao da to mogu i sad je na meni da napravim sve da pomognem hrvatskoj reprezentaciji koliko god mogu.

Foto: HNK RIJEKA

Protiv Dinama istrčavate s onom trenerovom 'zemlja-zrak' ili ipak balansiranije, da ne kažemo - opreznije?

- Rezultati koje Rijeka ima na svom stadionu su sjajni. Svaki put kad smo igrali doma na Rujevici, prikazali smo prije svega jednu veliku borbenost. I to je jedino čega jednostavno: ne smije nedostajati! Znači, mi moramo biti borbeni, a uz rasprodanu Rujevicu i uz naše navijače ja vjerujem da ćemo pružiti dobru igru i na kraju te sjajne navijače razveseliti pobjedom Rijeke.

Donedavno se pričalo kako ste na 70-80 posto... Koliko ste sad blizu optimumu, onome da možete reći 'Evo me, opet sam kao u najboljim danima: Marko Pjaca na - 100 posto'?

- Fizički se osjećam sjajno, a tih 100 posto... To ovisi i o statistici, o golovima, a i o sreći. I ja se nadam kako će mi sav ovaj trud i rad nagraditi i sreća, da će doći golovi, da će doći asistencije i onda, kad budem još više golova zabijao i namještao suigračima, e onda možemo govoriti o tih 100 posto. A jedini put do toga je samo i jedino žestoki rad.

Foto: HNK Rijeka

Povratak u Rijeku, HNL i Hrvatsku?

- To sam htio, to sam i dobio. U Rijeci imam kontinuitet igara, imam minutažu, mislim da pomažem mojoj ekipi, zdrav sam i nogomet me ispunjava. To je točno ono što sam htio. Opet sam sretan!

Atmosfera u momčadi prije derbija?

- Pa super je, naravno. Ide nam dobro, igramo dobro i to s ekipom koja je izrazito mlada. I moje je mišljenje da ne treba previše dizati neke tenzije ili očekivanja upravo zbog toga što nismo iskusna ekipa i što je ponekad ipak pametnije malo spustiti loptu na zemlju.

Rijeka je složila momčad u kojoj ste vi, s 28 godina zapravo jedan od - veterana. Je l' slušaju 'klinci'?

- Zasad nije bilo potrebe za nekom intervencijom, niti mojom niti od drugih iskusnijih dečki (*Dilaver i Mitrović, op.a.) - smije se nogometni artist s riječkog lijevog boka.

- Stvarno se radi baš odlično i... Ako ostanu na zemlji, ja mislim da ovo može biti jedna baš jako lijepa sezona za Rijeku!

Foto: HNK RIJEKA

Šampionska? O tome u ovako ranoj fazi sezone mogu maštati samo budale. Dinamo je klub u kojem se - mora. Rijeka ima tu divotu klupskog života da joj nikakvi mačevi imperativa ne vise nad glavom.

Damir Mišković je donio i u klub usadio taj blagotvorni način života: Rijeka ne mora, ali savršeno dobro zna da može!

Rijeka može pobijediti Dinamo. Sve ostalo je folklor za navijačke mase. Pa su i iz kluba svojim sjajnim navijačima uz zahvalu na fenomenalnoj podršci poslali i apel na fer i korektno navijanje.

Ne igra Rijeka sutra protiv odličnog trenera Jakirovića koji živi teške dane na maksimirskoj klupi nego protiv ranjenog i jako opasnog Dinama.

Za taj joj izazov ne treba publika koja će navijati protiv Jakira nego za Rijeku.