Poznata je težina ozljede Marka Livaje i kolika ga pauza očekuje

Marko Livaja ozlijedio je mišić zadnje lože lijeve noge u ogledu s Lokomotivom i prema prvim, neslužbenim procjenama, trebao bi pauzirati najmanje tri tjedna. Više o samoj ozljedi i dužini pauze za kapetana Hajduka znat će se tek nakon što bude obavljen pregled magnetskom rezonancom, ali sigurno je da će Livaja propustiti ogled s Vukovarom koji je na rasporedu sljedeće subote u Vinkovcima.

Pokretanje videa... 00:07 Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Igrala se 30. minuta utakmice na Poljudu kada je došlo do laganog sudara stopera gostiju Denisa Kolingera i Hajdukovog napadača Marka Livaje, udara Kolingerovog kuka o Livajinu butinu, nakon čega je Livaja šepajući otišao prema aut liniji i uhvatio se za zadnju ložu. Kolinger mu se odmah došao ispričati, iako to nije bio namjeran sraz niti je on za njega bio kriv, a Livaja je u prvoj sljedećoj pauzi otišao do Hajdukove klupe gdje mu je fizioterapeut Filip Brnas izmasirao mišić.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U narednih 15 minuta, koliko je ostalo do kraja prvog poluvremena, Livaja gotovo da nije ni sudjelovao u igri, loptu je dodirnuo svega nekoliko puta, a nakon svakog dodira ili malo ozbiljnijeg trka, Livaja bi stao i istezao ozlijeđeni mišić. Bilo je očito da ga mišić muči, a potvrda sumnje da je u pitanju ozljeda došla je u poluvremenu utakmice kada ga je Garcia zamijenio Krovinovićem.

U drugom dijelu Livaja je sjedio na klupi, Hajdukov fizioterapeut mu je ohladio i omotao ozlijeđeno mjesto posebnom folijom pa je napadač Hajduka s podignutom nogom s klupe odgledao utakmicu do kraja. Nakon utakmice šepajući je otišao do prostorije u kojoj fizioterapeuti Hajduka odrađuju terapije s ozlijeđenim igračima, tu mu se uskoro pridružila i zabrinuta supruga Iris...

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ono što nas sve skupa zanima je težina Livajine ozljede, je li u pitanju istegnuće ili je mišić pukao, i ako je pukao o kolikom puknuću i pauzi je riječ. Precizna prognoza bit će moguća tek nakon pregleda magnetskom rezonancom koja bi trebala biti obavljena najkasnije sutra, no neslužbeno saznajemo da prema prvim procjenama ipak nije riječ o istegnuću nego o manjem puknuću mišića zbog kojeg bi Livaja trebao pauzirati od treninga između dva i tri tjedna.

Sretna je okolnost što Hajduka u tom razdoblju čeka samo jedna utakmica, ona s Vukovarom, nakon čega slijedi reprezentativna stanka, a prvi sljedeći dvoboj nakon nje je onaj s Istrom u Puli, koji je na rasporedu tek 19. listopada, dakle točno za tri tjedna pa je za očekivati da se Livaja do tada oporavi i konkurira za nastup.