Nakon veličanstvene pobjede protiv Tottenhama (3-0) i nevjerojatnog podviga za ulazak u četvtfinale Europske lige, pred nogometašima Dinama je novi veliki europski izazov. Za ulazak među najboljih četiri bore se protiv španjolskog Villarreala, a susret najavljuju trener Damir Krznar i veznjak Lovro Majer.

- Čeka nas četvrtfinale Europske lige, mi uživamo u ovom dostignuću i sjajnoj atmosferi, tako dočekujemo Villarreal. Njima svaki respekt, u dobroj su formi, pružaju odlične igre, opet će nam na suprotnoj strani biti odlična momčad koja će testirati naše sposobnosti, vidjet ćemo koliko možemo protiv takvog suparnika - kaže Damir Krznar, pa nastavlja:

- Zdravstveno stanje? Gavranović će teško biti spreman za četvrtak, dok je Petković s nama odradio dva treninga, ali on još nije na 100%. Vidjet ćemo s doktorom, čuti njegovo mišljenje, pa onda sutra biti pametniji. Nemojte me držati za riječ, nećemo do sutra odlučiti, ali i ako će biti u kadru onda će nam na raspolaganju biti nekih 15-20 minuta. Gvaradiol je spreman, njega očekujemo u ozbiljnoj minutaži.

Unai Emery je lijepim riječima pričao o Dinamu...

- Nama je najveći kompliment dao Jose Mourinho koji je u obje utakmice protiv nas izveo najbolji sastav. Tako i sada Unai Emery, to nam da je do znanja da nitko više na nas ne gleda kao "underdoga", već nas svi shvaćaju jako ozbiljno. To nam malo otežava ulogu i pripremu utakmice, Villarreal je i dalje favorit, ali mi iz sjene želimo kreirati još jedno čudo.

Jeste li se i u pripremi Villarreala čuli sa Zoranom Mamićem?

- Čuli smo se, pričali o tome kakvo je vrijeme na plaži koju smo zajedno posjećivali u Dubaiju, kao prijatelji smo popričali i o toj utakmici. Iznio sam mu svoje ideje, a on mi je samo kratko odgovorio 'nisam ja odavde'.

Kakav ćemo Dinamo sutra gledati? Protiv Tottenhama ste iznenadili taktičkom postavkom i postavljanjem Bartola Franjića na lijevi bok, kakvi su sada planovi?

- Iskreno, bit ćemo malo prilagođeni njihovom stilu igre, želimo im parirati u središnjici terena, moramo paziti na spuštanje Pareja koji onda sa svoje pozicije sjajno upošljava igrače u međuprostorima, pogotovo Morena. A on je u stanju napraviti nemir svim momčadima svijeta. Nije to laka zadaća, ali imamo svoje planove. Neće biti ekstremnih promjena kao protiv Tottenhama, ali će naši vezni igrači imati neuobičajenu ulogu u fazi obrane.

Tko vam više leži, Tottenham ili Villarreal?

- Prošli smo Tottenham, ali kada bih sada rekao da na oni leže, to bi zvučalo dosta zbunjujuće. Villarreal i Tottenham su dvije oprečne momčadi, okomite su, ali Villarreal više voli razigravati, imati posjed, igraju tika-taku sve od svog vratara - završio je Damir Krznar.

Riječ je dobio i Lovro Majer...

- Svi nestrpljivo čekamo utakmicu, veselimo joj se, velika nam je to nagrada za sve što smo postigli ove sezone. Ali, ne idemo sutra uživati, već se boriti, dati sve od sebe, a svi vjerujemo da možemo proći i Villarreal. Igrali smo već s puno velikih momčadi, osjetili da možemo igrati s bilo kime, dobiti bilo koga na svijetu. I to nas puni samopouzdanjem - kaže Lovro Majer, pa dodaje:

- Čak ne bih rekao da smo nabrijani, već smo baš smireni. Čekamo tu utakmicu, svi smo uvjereni kako možemo napraviti još jedno čudo. Znamo svoje kvalitete, znamo koliko vrijedimo, to želimo pokazati i protiv Villarreala.

Iza vas je sjajna polusezona, s Dinamom ste prošli Krasnodar i Tottenham, s U-21 reprezentacijom stigli do četvrtfinala Europskog prvenstva...

- Baš sam komentirao s Lukom Ivanušecom i Bartolom Franjićem, pa mi smo u svim natjecanjima došli najdalje što možemo. Prvi smo u HNL-u, i dalje smo aktivni u Kupu i Europskoj ligi, s U-21 reprezentacijom prošli skupinu na Euru. Što se mene tiče, ni sam nisam mogao očekivati ovakvu sezonu, na kluppskoj razini, ali i osobnoj ne bih ništa mijenjao. Zadovoljan sam svojim napretkom, ali do kraja sezone želim još više, napraviti još veće stvari.

Sjećate li se utakmice Dinama i Villarreala iz 2010. godine?

- Sjećam, kako ne? Bio sam na toj utakmici, sjećam se te pobjede navijao sam za Dinamo - sa smješkom je završio Majer.