STANJE JE LOŠE

Predsjednik boksačkog saveza iz svojeg je džepa financirao SP! 'Neugodno, dao sam 60.000 €'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: Prijem za Gabrijela Veočića, osvajača brončane medalje na SP u boksu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Skandal u hrvatskom boksu! Predsjednik Saveza Bošnjak iz vlastitog džepa financira sportaše, dok država kasni! Obitelj Veočić osvaja medalje, ali HOO kasni s uplatama

Gabrijel Veočić (24) nedavno je ispisao nove slavne stranice u hrvatskom boksu. Mladi boksač je nakon dva desetljeća Hrvatskoj donio novu medalju sa Svjetskog prvenstva, nakon što je osvojio broncu u kategoriji do 80 kilograma. Blizu medalje bio je i Luka Pratljačić (28), koji je nažalost izgubio u četvrtfinalu, korak od medalje.

Ipak, puno je razloga za optimizam. Veočić je najavio kako očekuje da će nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, a njegov otac i izbornik reprezentacije, Pero Veočić, gostovao je u emisiji "Sportske minute" Hrvatske radiotelevizije zajedno s Bonom Bošnjakom, predsjednikom Hrvatskog boksačkog saveza (HBS-a).

Zagreb: Prijem za Gabrijela Veočića, osvajača brončane medalje na SP u boksu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bošnjak je u emisiji otkrio šokantne detalje.

- Financijska situacija Saveza je jako loša, gotovo nikakva. Hrvatski olimpijski odbor nam je financirao četiri boksača, a mi smo poslali devet, plus dvije boksačice. Iskreno? Neugodno mi je, ali da nisam uložio vlastitih 50.000 eura kroz pozajmice, mnogi ne bi ni otišli na SP, treneri ne bi dobili plaće, niti bismo sad išli u Češku - rekao je Bošnjak i nadodao...

- Čak sam dodao još 10.000 eura jer sam obećao nagradu našem šampionu. Sve je išlo s mog računa. Meni je teško i žalosno da Savez financira jedna osoba, dok država i HOO kasne s uplatom. Ja sam volonter, trošim se psihički, fizički, emotivno i financijski. Kad je uspjeh, svi su zaslužni, a kad je loše, kriv sam ja - rekao je razočarani i frustrirani Bošnjak.

Zadar: Trening i konferencija za medije uoči odlaska hrvatske boksačke reprezentacije na Svjetsko prvenstvo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dodaje kako je situacija još neugodnija s obzirom na uspjeh obitelji Veočić.

– Sramota je da obitelj Veočić ulaže svoj novac i donese medalju nakon 20 godina, a da se mi i dalje grčimo. Ako kažem da nije dobro, osuđuju me, ako šutim, opet nije dobro. Istina je samo jedna: dao sam privatnu pozajmicu od 60.000 eura i tu je kraj priče, zaključio je predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza.

Zagreb: Konferencija za medije boksačke reprezentacije nakon Europskog prvenstva | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pero Veočić je spomenuo kako Gabrijel uskoro možda zakorači u profesionalni svijet boksa.

- Ovisi o ponudama menadžera. Možda krenemo odmah, a možda pričekamo godinu do godinu i pol, do Olimpijskih igara, da ojačamo i pokupimo čvrstinu koju imaju profesionalci - zaključio je.

