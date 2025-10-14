Obavijesti

Sport

Komentari 0
'NOGOMET UJEDINJUJE'

Predsjednik Fife: 'Pomoći ćemo Gazi u izgradnji infrastrukture'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik Fife: 'Pomoći ćemo Gazi u izgradnji infrastrukture'
Foto: Suzanne Plunkett/PRESS ASSOCIATI

Iako je Palestinski nogometni savez predao zahtjev za suspenzijom Izraela iz svih Fifinih natjecanja, taj predmet i dalje je u razmatranju

Predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (Fifa) Gianni Infantino obećao je pomoć u ponovnoj izgradnji nogometne infrastrukture u pojazu Gaze koja je pretrpjela strašna razaranja u izraelskim bombardiranjima tijekom protekle dvije godine.

- To je nešto što je od iznimne važnosti za Fifu, bit ćemo na raspolaganju za pomoć i kako bi se osiguralo da mirovni proces donese ploda. Uloga nogometa je ujedinjavanje, davanje nade i biti podrška - kazao je Infantino tijekom mirovnog samita u egipatskom ljetovalištu Šarm El-Šeiku gdje je potpisao dokument za regionalnu stabilnost i rekonstrukciju.

KULTNA IGRA PES 2010 nostalgija: Sjećate li se famozne Master League?
PES 2010 nostalgija: Sjećate li se famozne Master League?

Infantino je dodao kako će Fifa pomoći u povratku nogometa kako u Gazu tako i na širi teritorij Palestine, kako u ponovnoj izgradnji objekata uništenih u izraelskim napadima tijekom kojih je poginulo više od 67,000 osoba, tako i u pokretanju fondova za izgradnju novih igrališta i programa za mlade.

- Zajedno s Palestinskim nogometnim savezom pomoći ćemo u izgradnji nogometne infrastrukture u Gazu te kreirati prilike za tamošnju djecu kroz igru - rekao je predsjednik Fife.

JEDAN JE LUKA FOTO Razdragana Kolinda: Sjela sam pored legende i rekla mu 'Luka je za mene ipak broj 1'
FOTO Razdragana Kolinda: Sjela sam pored legende i rekla mu 'Luka je za mene ipak broj 1'

No, Fifa još uvijek nije donijela odluku o suspenziji Izraela iako je Palestinski nogometni savez to zatražio još prošle godine navodeći diskriminatorno ponašanje tamošnjih klubova.

- Iskreno, ne znam u kojoj fazi se nalazi taj zahtjev. Znam kako je taj predmet kod naše pravne službe, ali još nisam vidio nikakvu analizu. Pretpostavljam da će to biti proslijeđeno odboru na daljnje odlučivanje kada sve bude spremno - rekao je dopredsjednik Fife Victor Montagliani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025