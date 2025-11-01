Trener Rijeke zagrmio: Jesu li uopće to gledali?! Kovačević: Tko misli drugačije, vara se...

Dinamo je u odličnom derbiju 12. kola HNL-a srušio Rijeku 2-1 golovima Monsefa Bakrara i Arbera Hoxhe. 'Modrima' je pripalo prvo, Riječanima drugo poluvrijeme i valja napomenuti da je gost s Kvarnera po igri bio bliže preokretu u drugom dijelu. Presudio je spektakularan gol Hoxhe zbog čega Mario Kovačević može biti itekako zadovoljan.

- Nije bilo lako. Znali smo da je Rijeka u dobrom momentu. Moram pohvaliti ekipu, 40 minuta potpuno naša dominacija, bili smo bliže drugom golu u prvom dijelu da prelomimo. U drugom poluvremenu prelagano primimo gol, i eto nova utakmica. Bila je otvorena utakmica, Rijeka imala bolje prilike, ali Hoxha je to pogodio i nagradilo nas je. Ljudi su se borili, bilo je i svađa i svega. Moram pohvaliti golmana Nevistića, bio je vrhunski i sačuvao nam pobjedu - rekao je Kovačević za MAXSport.

Rijeka je bila dosta bolja u drugom dijelu. Jesu li se igrači možda sami povukli natrag?

- Nikada kada vodiš 1-0 ne zatvaraš utakmica na poluvremenu. Znali smo da nećemo moći dominirati 90 minuta, ekipa smo koja se tek slaže. Imali smo problema s ozljedama, a na pozicije smo morali stavljati igrače koji tamo ne igraju. Moramo se bolje braniti, ne smijemo tako lako primiti gol. Kada su zabili, diglo im se samopouzdanje, ali kvaliteta našeg golmana bila je na razini i obranio je i druga pobjeda protiv Rijeke ove sezone - to me veseli.

Pod dosta ste pritiska u posljednje vrijeme.

- Radim posao najbolje što mogu, igrači se trude, rade, ima još puno posla pred nama. Tko misli da je drugačije, vara se. U četvrtak opet europski izazov, ali mislim da će to biti dobro. I zato me veseli ova pobjeda jer će nas napuniti samopouzdanjem.

Lisica na beku? U četvrtak možda netko defenzivniji na desnom beku?

- Razmišljao sam o tome i tijekom derbija. Mislio sam da ćemo preko Lisice više napraviti, ali bila mu je nova pozicija i više se posvetio obrani. Nova uloga za njega, nije bilo lagano. Napravit ćemo najbolje što ćemo moći. Danas smo i Sergija Domingueza mijenjali, nadam se da ćemo moći računati na njega. Vraćaju nam se Zajc i Stojković pa ćemo biti kompletniji za utakmicu sa Celtom.

Valinčića nema šest tjedana, mladi igrač kao rješenje na desnom beku?

- Imamo Mikića koji je prošao pripreme s nama već dva tri puta, trenira s nama par dana pa imamo i tu opciju. S nekim drugim isto možemo zatvoriti, znamo da je Theophile dobro igrao europske utakmice na beku. Imamo problem, ali riješit ćemo ga.

Idući suparnik je Celta. Može li Dinamo slaviti?

- Vjerujem da možemo. Celta je španjolski prvoligaš, siguran sam da ćemo biti još bolji u četvrtak nego danas. Moramo biti dobri energetski da bi mogli parirati, vjerujem svojim igračima, ali vjerujem da pred našim navijačima i na našem stadionu možemo pobijediti bilo koga.

Trener Rijeke Victor Sanchez pred kamere MAXSporta stao je smiren, ali nije štedio suca Igora Pajača.

- Rezultat za nas nije bio dobar, ali ponosni smo na igrače i momčad. Odigrali smo dobro, napravili smo sve da pobijedimo, ali bilo je teško. Možemo pričati o sudačkim odlukama, koje nisu bile dobre. Imao je loše odluke, kapetan Dinama je napravio neke stvari zbog koji je trebao dobiti crveni karton. Ne znam je li VAR to uopće provjeravao. Ali to je nogomet. Probavali smo sve do kraja, igrali dobro, ali nismo iskoristili šanse koje smo stvorili. Trebamo više preciznosti ubuduće.

Je li Mišić trebao dobiti crveni karton?

- Za mene je crveni čisti, isti igrač je u prvom dijelu napravio čisti prekršaj na Fruku za žuti, kasnije još prekršaja za još žutih. Ako onaj njegov potez na Lasickasu i nije crveni, onda je definitivno za drugi žuti.

- Prvo poluvrijeme nismo počeli sa samopouzdanjem. Pritiskali su nas, htjeli smo kontrolirati utakmicu, ali oni su prijetili ubačajima. Dobro smo se branili, i nakon primljenog gola smo ipak dobro završili poluvrijeme. U drugom smo dominirali, napravili smo promjene na poluvremenu i cijeli dojam je bio puno bolji.

Govorilo se da će Dinamo biti najveći izazov. Što s Lincolnom u četvrtak?

- Iduća utakmica isto će biti najveći izazov.

Slijedi europski susret u Konferencijskoj ligi protiv gibraltarskog Lincolna.

- Fokusirat ćemo se na utakmicu. Bit će teško, naš suparnik je zahtjevan na umjetnoj travi. Pripremit ćemo se dobro i s poštovanjem prema suparniku. Jer danas u nogometnu svi mogu pobijediti sve ako ne budemo na razini.