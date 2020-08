Predsjednik Uefe: Format Lige prvaka kao sada je uzbudljiviji i mogli bi ga koristiti ubuduće

Sadašnji format Lige prvaka u kojem se igraju po dvije utakmice je "zaključan" do sezone 2024./2025., ali bi razgovori o eventualnoj promjeni strukture natjecanja rebali početi već krajem ove godine

<p>Predsjednik Uefe <strong>Aleksander Čeferin</strong> izjavio je kako je format završnice<strong> Lige prvaka</strong>, korišten od četvrtfinala, u kojem se igra samo jedna utakmica, donio uzbudljiviji nogomet od onog koji je bio prije te da je to nešto što bi se moglo koristiti i u budućnosti.</p><p>Format natjecanja je promijenjen kako bi se omogućilo da Liga prvaka bude završena u što kraćem roku nakon što je pandemija <strong>korona virusa</strong> u ožujku suspendirala nogometna natjecanja u cijeloj Europi na više od dva mjeseca.</p><p>U Lisabon, gdje se igrala završnica, došlo je osam klubova, a u finalu večeras igraju minhenski <strong>Bayern protiv PSG-a</strong>.</p><p>- Bili smo prisiljeni to napraviti, ali sada smo otkrili nešto novo. Pa ćemo u budućnosti razmisliti o tome, sigurno - izjavio je Čeferin u intervjuu za agenciju Reuters.</p><p>Kako je kazao, bez druge utakmice momčadi su prisiljene igrati na gol.</p><p>- Nema tu puno taktike. Ako u jednoj utakmici jedna momčad zabije gol, tada i druga mora zabiti što prije. U formatu u kojem se igraju dvije utakmice, uvijek imate vremena još jednu cijelu utakmicu za zabiti gol - dodao je.</p><p>- To su svakako uzbudljivije utakmice, ali treba razmisliti o tome da se sada igra manje utakmica i da televizijske kuće mogu reći 'igrate manje utakmica i to je drugačije' - kazao je Čeferin, ističući kako je to nešto o čemu će se sigurno raspravljati jednom kada sve ovo završi. </p><p>Sadašnji format Lige prvaka u kojem se igraju po dvije utakmice je <strong>"zaključan" do sezone 2024./2025.,</strong> ali bi razgovori o eventualnoj promjeni strukture natjecanja rebali početi već krajem ove godine.</p><p>U Lisabonu se našlo osam momčadi koje su se plasirale u četvrtfinale Lige prvaka i turnir se igra u 11 dana da se ne poremeti ionako zgusnuti međunarodni kalendar.</p><p>- To je sigurno jako zanimljiv format. Sa sadašnjim kalendarom sumnjam da možemo napraviti ovakvu završnicu s turnirom na kojem je osam najboljih momčadi jer bi to oduzelo dosta vremena. No format s jednom utakmicom i sistemom kakav je sada, mislim da bi bio zanimljiviji od formata kakav je bio prije - rekao je Čeferin.</p><p>Kao i u Ligi prvaka Uefa je također na sličan način organizirala turnir završnice za <strong>Europsku ligu.</strong></p>