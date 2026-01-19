Predsjednik uprave Osijeka je izašao iz sjene! 'Ambicije? Pa nismo slučajno doveli Bjelicu...'

Malo se pojavljujem u javnosti i ne izlazim na pozornicu, da se tako izrazim. Mislim da jedan predsjednik i ne treba biti puno u medijima, nego mu je mjesto iza te scene i djelovati iz pozadine u smislu vođenja i kontrole svega što je vezano uz klub, riječi su Ferenca Sakalja, predsjednika uprave NK Osijeka, hrvatskog prvoligaša koji je 2026. godinu dočekao kao zadnjeplasirani na tablici...

Klub iz grada na Dravi pobijedio je u samo dvije od 18 utakmica, uz osam remija i isti broj poraza. Nastavak je to slobodnog pada koji već godinama traje na Opus Areni. Prošle je sezone Osijek bio tek sedmoplasirani s 11 pobjeda iz 36 utakmica i svima je jasno kako "bijelo-plavi" više nisu dio one "velike četvorke", uz već tradicionalne jake igrače u HNL-u... Riječ je, naravno, o Dinamu, Hajduku i Rijeci.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kohorta već godinama saziva odlazak uprave kluba, neovisno o rezultatima kluba, a izgleda kako situacija postaje sve alarmantnija u gradu na Dravi. Sakalj je tim povodom dao veliki intervju za službene stranice Osijeka, u kojem je otvoreno komentirao planove za budućnost, rezultatsku krizu i 10 godina Mađara u klubu.

- U svakodnevnom sam kontaktu sa svojim suradnicima na svim klupskim razinama. Uz onaj rezultatski, koji je svakako najvažniji aspekt kluba jer generira pozitivnu atmosferu, meni je jednako važan i onaj financijski, kako bi i dalje omogućavao da na svim razinama Osijek uredno posluje. E, to je bitno... Da jedan predsjednik iza toga stoji i vodi računa i uspijeva održavati takvu stabilnost - ističe Sakalj svoj doprinos.

'Nismo imali lidera'

Gdje je krenulo po zlu? Pokušava to shvatiti i predsjednik uprave Osijeka.

- To pitanje mi postavljaju i oni koji donose novce, pune klupski proračun i stoje iza ovoga da imamo ovakav proračun i da ga nisu smanjivali. On je isti kao i prošle sezone, a troškovi cijelog pogona se stalno povećavaju. U rezultatskom smislu sigurno nismo na razini naših ulaganja. Želimo to popraviti u preostalih 18 kola, sada smo tek na pola puta. Željeli smo u ovom prijelaznom roku pojačati momčad, došlo nam je dosta novih igrača i naš je sportski sektor odradio dobar posao. Dovedeni su kvalitetni igrači koji će nam pomoći u ostvarenju naših ciljeva - kazao je, pa je komentirao gdje je najveći problem Osijeka.

Nenad Bjelica novi je trener Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Kada sam to pitanje postavljao struci, odgovor je uglavnom bio vezan uz brojne ozljede koje su nas pratile. Stvarno ih je bilo previše, treneri su nam morali koristiti jako puno igrača, ukupno njih tridesetak protekle polusezone. Mislim i ja da je to jedan od razloga što smo rezultatski podbacili jer nismo uspjeli ostvariti standardnost koja je jako važna. Drugi je razlog u tomu što nismo imali lidera na terenu, koji bi odradio onaj dio koji nije samo do trenera, da bismo izgledali čvršće i odgovornije u igri.

Osijek ima najmoderniji i najljepši stadion u Hrvatskoj. Njegovi navijači nadali su se, nekako i očekivali, kako će na njemu gledati i nogomet koji je sukladan tome...

'Ambicije postoje'

- Ambicije kod nas uvijek postoje i što se tiče naše Uprave i mene kao predsjednika. Nije slučajno da smo 2020. kada sam postao predsjednikom Uprave doveo Nenada Bjelicu za trenera i postavili ga i za sportskog direktora. U tom trenutku smo mu dali potpuno slobodu u njegovom poslu, imao je odriješene ruke - izjavio je predsjednik uprave Osijeka te dodao...

Nenad Bjelica novi je trener Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Mi smo tada ostvarili i naš najbolji plasman u HNL-u, bili smo drugi na ljestvici, što je zasigurno potvrđivalo naše ambicije. Nenadovim odlaskom nastao je određeni vakuum u našem sustavu, budući da smo s njim imali dugoročne planove. Nažalost, ispalo je drugačije - priznao je.

Prisjetio se epizode s Portugalcem Josea Bota.

- I dovođenjem Josea Bota željeli smo napraviti novi iskorak, budući da je on vrlo poznato ime s iskustvom kvalitetnog rada u poznatim i jakim klubovima. Mislili smo da bi ono što je, recimo, radio u Benfici koja je prepoznatljiva po razvijanju mladih igrača, mogao u nekom dijelu prenijeti i nama - rekao je pa priznao...

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ispostavilo se da je u Flamengu potvrdio te svoje sposobnosti, odličnim rezultatima koje taj klub ostvaruje. Mogu reći da smo i njegovim angažmanom pokazali ne baš malu ambiciju. No, dobio je ponudu iz Brazila koju je odlučio prihvatiti i tako smo se razišli nakon godinu dana, koliko je bio kod nas.

'Htjeli smo čovjeka poput Sopića'

Sezonu je na klupi Osijeka započeo Simon Rožman, koji je u samo nekoliko mjeseci postao bivši. Težak zadatak sada je u rukama Željka Sopića, koji je na njih nekako navikao.

- Obojica (Rožman i Sopić, op. a.) su u svojim prethodnim klubovima napravili dosta dobrih stvari, osvajali su i trofeje, tako da smo se odlučili za njih. Sopić je bio izbor i zbog toga što smo željeli u ovakvoj situaciji imati na klupi čovjeka nešto drukčijeg karaktera i mentaliteta. Mislim da je on pravi izbor i da mu treba dati vremena da bi svoje ideje sproveo u djelo. Mi ga podržavamo i dajemo mu sve ono što možemo da bi nas podigao tamo gdje zaslužujemo i moramo biti.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ne želi ni razmišljati o ispadanju u Prvu NL.

- To si pitanje ne želim ni postavljati, da uopće o tome razmišljam. Osijek će sigurno ostati u Ligi, mislim da s ovom koncentracijom kvalitete koju trenutno imamo možemo osvojiti puno više bodova nego do sada. I da potvrdimo kako nam nije mjesto na ovoj ružnoj poziciji. A onda ćemo na ljeto razmišljati o sastavljajnu posve nove momčadi uz želju da ovaj stručni stožer na čelu sa Sopićem ostane kod nas. Dobit će maksimalnu podršku u svemu što žele napraviti, s puno kvalitetnijim igračima koje ćemo dovoditi u odnosu na neke prethodne prijelazne rokove.

'Puno smo investirali'

Imao je pokoju riječ i za navijače.

- Želimo svakoga navijača imati uz klub, svaki pojedinac je u tom smislu bitan. Klub je privatan, no svakako je važan dio zajednice svoga grada, županije i regije. Uvijek smo i govorili da su navijači najbitniji dio našeg sustava, naravno da za našu momčad želimo podršku s tribina, nastojat ćemo to i rezultatima dokazati, da uzvratimo povjerenje svima koji vjerno prate Osijek. Jako je bitno da zajednički nastavimo sezonu i da navijači budu uz svoj klub kako bismo ga vratili tamo gdje pripada. Da bi nam svima bilo lakše i ljepše.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U veljači će biti točno deset godina otkako je Osijek u privatnom vlasništvu. Sakalj je donekle zadovoljan ostvarenim.

- Puno smo toga ostvarili na planu infrastrukture i to svi vide. Drago mi je da se podigla i kvaliteta u Školi nogometa, a ta djeca imaju vrhunske uvjete za rad i zato očekujemo stalni progres u stvaranju novih igrača za najbolju momčad. I taj proračun za Akademiju je dosta velik, među najvećima u Hrvatskoj. Što se tiče samih rezultata, polovično sam zadovoljan. U nekom razdoblju smo kotirali dobro, borili se za sam vrh, a ono čime sam ipak razočaran je činjenica da u Europi nismo mogli niti jednom stići do grupne faze nekog natjecanja. A to nam je bio jedan od ciljeva kada smo preuzimali Osijek.