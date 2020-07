Prije sedam godina Tru\u0161\u010dek je pobijedio Vasu koji je bio tek na po\u010detku svoje borila\u010dke karijere, a sad je ipak drugo vrijeme. Svojevremeno je 'Terror' tvrdio da bi ga Vaso dobio u jednoj od 10 borbi, ali sad su stvari druk\u010dije.

<p>FNC-ova treća priredba 'Fighting Island' je tu! Borci su u završnim pripremama pred odlazak na vagu, kavez na moru bit će spreman za petak, a pojas BMF prvaka čeka svog prvog balkanskog vlasnika! Glavna borba priredbe bit će ona između <strong>Vase </strong>'Psihopata' <strong>Bakočevića </strong>(30) i <strong>Ivice</strong> 'Terrora' <strong>Truščeka </strong>(37) koju je prokomentirao <strong>Igor </strong>'The Duke' <strong>Pokrajac </strong>(41), legenda hrvatske i regionalne MMA scene.</p><p>Prije sedam godina Trušček je pobijedio Vasu koji je bio tek na početku svoje borilačke karijere, a sad je ipak drugo vrijeme. Svojevremeno je 'Terror' tvrdio da bi ga Vaso dobio u jednoj od 10 borbi, ali sad su stvari drukčije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tko osvaja BMF titulu? | Prefight analiza Igora Pokrajca</strong></p><p>- Vaso će vjerojatno kao i u prvoj borbi odmah pokušati srušiti Ivicu na pod, jer je 'Terror' borbe koje je gubio u principu izgubio onda kad su mu borci došli na leđa. Koliko god on govorio da ga neće rušiti, ja vjerujem da će stvari biti drukčije jer je Ivica žestoki udarač - rekao nam je 'The Duke' </p><p>Podsjetimo, na priredbi će osim spomenutih boraca nastupiti i Ivan <strong>Erslan </strong>te Miloš <strong>Janičić</strong>, sve borci najjače europske organizacije KSW-a. Zatim Francisco '<strong>Croata</strong>' Barrio, Aleksandar <strong>Janković</strong>, najbolja hrvatska borkinja Adriana <strong>Vuković </strong>i mnogi drugi.</p><p>Broj mjesta je ograničen, zato je bolje nabaviti ulaznicu što prije. One su puštene u prodaju <a href="https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/fnc-3-fighting-island-novalja-noa-beach-club-553368/event.html?co=hrv" target="_blank">u sustavu Eventim</a> gdje ih do 30. srpnja možete kupiti po cijeni od 250 kuna, dok će se, ako još koji primjerak ostane u prodaji, na dan priredbe ulaznice prodavati po cijeni od 300 kuna. U prodaji je i ograničen broj VIP ulaznica po cijeni od 800 kuna.</p><p>Za sve one koji to ne uspiju napraviti, događaj će moći pratiti putem portala 24sata kao i prvi dobivati sve novosti oko ovog dosad neviđenog borilačkog spektakla.</p>