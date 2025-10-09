Obavijesti

Preminuo bivši reprezentativac i sportski vizionar Mindoljević

U posljednjim godinama života Mindoljević se okrenuo novim izazovima i postao operativni menadžer hrvatske startup tvrtke Core Interface. Tvrtka se bavi primjenom neurofeedbacka u sportu

Nakon duge i teške bolesti u 50. godini života preminuo je Marin Mindoljević, bivši košarkaš i trener, poznat po radu s mladim igračima te po inovativnom pristupu povezivanju sporta i neuroznanosti. Košarkaški klub Cibona, u kojem je Mindoljević započeo igračku karijeru, izrazio je duboku sućut njegovoj obitelji i prijateljima.

Marin Mindoljević bio je kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i junior Cibone. Nakon što je u SAD-u završio studij, igrao je za Zagreb, Dubravu, Kaptol, Done i Karlovac. Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom radu s djecom i mladima. Tri godine radio je u Akademiji Ace Petrovića, a potom sedam godina u Cedeviti, gdje je obavljao sve trenerske poslove osim vođenja prve momčadi. Trenersko iskustvo stjecao je i u Medveščaku.

U posljednjim godinama života Mindoljević se okrenuo novim izazovima i postao operativni menadžer hrvatske startup tvrtke Core Interface, koju su osnovali dr. Raphael Bene i dr. Natko Beck. Tvrtka se bavi primjenom neurofeedbacka u sportu s ciljem poboljšanja mentalnih sposobnosti sportaša.

- Od 70 tisuća startup kompanija u svijetu sporta, mi smo ušli među pedeset najboljih. Nastojimo sportašima pomoći da pomoću neurofeedbacka razviju mentalnu stabilnost i preciznost - izjavio je Mindoljević prilikom intervjua za Večernji list.

Njihov program “Brainalyser” mjeri moždane valove sportaša u trenucima koncentracije, pripreme i izvedbe, primjerice pri slobodnim bacanjima ili gađanju mete. Na temelju tih podataka razvili su algoritme koji prepoznaju i “nagrađuju” optimalno mentalno stanje tijekom izvedbe. Surađivali su s nizom vrhunskih sportaša, među kojima su Mario Hezonja, Bojan Bogdanović, Damjan Rudež, Snježana Pejčić, Giovanni Cernogoraz, Maša Vidić (Martinović) i Igor Pokrajac, a pod njihovim su nadzorom trenirali i najbolji hrvatski streličari Domagoj Buden i Mario Vavro.

