Preminuo je Jimmy Rimmer, legendarni golman Aston Ville, Manchester Uniteda i Arsenala

Engleski nogometni svijet oprostio se od Johna Jamesa "Jimmyja" Rimmera, legendarnog golmana koji je preminuo u 78. godini. Rimmerova karijera, koja se protezala kroz više od dva desetljeća, ostaje upisana u povijest kao jedinstvena priča o uspjehu, ustrajnosti i nevjerojatnoj sudbini koja ga je pratila u najvećim trenucima.

Ostat će zapamćen kao jedan od rijetkih igrača koji su osvojili Kup europskih prvaka s dva različita engleska kluba, Manchester Unitedom i Aston Villom, no ironično, na terenu nije dočekao posljednji sučev zvižduk ni u jednom od ta dva trijumfa. Njegov put od talentiranog mladića s Old Trafforda do ikone Villa Parka svjedočanstvo je o generaciji igrača čija se vrijednost mjerila ne samo trofejima, već i nepokolebljivom profesionalnošću.

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Počeci na Old Traffordu u sjeni legende

Rođen u Southportu 10. veljače 1948., Rimmer se pridružio omladinskoj školi Manchester Uniteda kao petnaestogodišnjak 1963. godine, u vrijeme kada je klub pod vodstvom Sir Matta Busbyja gradio jednu od svojih najslavnijih generacija. Profesionalni ugovor potpisao je dvije godine kasnije, ali put do prve momčadi bio je zapriječen prisutnošću Alexa Stepneyja, jednog od najboljih engleskih golmana tog doba. Rimmer je strpljivo čekao svoju priliku, služeći kao pouzdana zamjena i skupljajući iskustvo.

Debitirao je u travnju 1968. u pobjedi 3-0 protiv Fulhama, a samo nekoliko tjedana kasnije doživio je prvi vrhunac karijere. Bio je na klupi u legendarnom finalu Kupa prvaka na Wembleyju, gdje je United nakon produžetaka pobijedio Benficu 4-1 i postao prvi engleski klub koji je osvojio najprestižnije europsko natjecanje. Iako nije zaigrao, medalja pobjednika bila je nagrada za njegov doprinos momčadi. Tijekom jedanaest godina na Old Traffordu upisao je ukupno 46 nastupa, a jedan od zapaženijih bio je u prvoj utakmici polufinala Kupa prvaka protiv Milana 1969., što je pokazalo povjerenje koje je Busby imao u njega.

Dokazivanje u Arsenalu i poziv u reprezentaciju

U potrazi za standardnom minutažom, Rimmer je u veljači 1974. prešao u Arsenal za 40.000 funti. Londonski klub vidio ga je kao dugoročnu zamjenu za legendarnog Boba Wilsona, a Rimmer je priliku objeručke prihvatio. Odmah se ustalio kao prvi golman "topnika" i postao jedan od najcjenjenijih čuvara mreže u ligi. U tri sezone na Highburyju bio je gotovo nezamjenjiv, upisavši 146 nastupa i demonstriravši izvanrednu konzistentnost. Njegove sjajne obrane donijele su mu priznanje suigrača i navijača, a 1975. godine proglašen je igračem godine Arsenala. Vrhunac tog razdoblja stigao je 1976., kada je upisao svoj jedini nastup za englesku reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Italije. Iako je to ostala njegova jedina utakmica za "Gordi Albion", bio je to dokaz statusa koji je uživao u engleskom nogometu.

Zlatno doba u Aston Villi i gorko-slatko finale

Godine 1977. Rimmer je prešao u Aston Villu i ondje doživio najuspješnije razdoblje karijere, postavši istinska legenda kluba iz Birminghama. Bio je ključni kotačić momčadi koja je pod vodstvom Rona Saundersa ispisala povijest. U sezoni 1980/81., Rimmer je bio nezamjenjiv na golu, odigravši svaku minutu u pohodu na naslov prvaka Engleske, prvi za Villu nakon 71 godine. Njegova smirenost i pouzdanost ulijevale su sigurnost cijeloj obrani.

Sljedeće sezone uslijedio je još veći podvig. Aston Villa je kao prvak Engleske krenula u pohod na Europu, a Rimmer je branio u svih devet utakmica na putu do finala Kupa prvaka protiv moćnog Bayerna iz Münchena. Finale u Rotterdamu 26. svibnja 1982. trebalo je biti kruna njegove karijere. Međutim, sudbina je imala drugačiji plan.

Već nakon devet minuta igre, Rimmer je zbog ozljede vrata morao napustiti teren. U suzama je otišao u svlačionicu, a zamijenio ga je mladi i neiskusni Nigel Spink. Na opće iznenađenje, Spink je odigrao utakmicu života, a Peter Withe je postigao jedini gol za povijesnu pobjedu 1-0. Rimmer se kasnije pridružio suigračima u slavlju, podigavši pehar i osvojivši svoju drugu medalju prvaka Europe. Time je postao tek drugi igrač u povijesti, nakon Saula Malatrasija, koji je to uspio s dva različita kluba, no s gorkim okusom jer ponovno nije bio na terenu kada je slavlje počelo.

U oproštaju od legende, iz Aston Ville su poručili: "Rimmer je bio jedan od najboljih golmana svoje generacije i vjerojatno jedan od najnesretnijih kada je riječ o velikim utakmicama. Iako je osvojio dvije medalje pobjednika Kupa prvaka, nije bio na terenu na kraju nijednog finala."

Nakon odlaska iz Ville 1983., vratio se u Swansea City, a igračku karijeru završio je nakon kratkih epizoda na Malti i u Luton Townu. Kasnije se posvetio trenerskom poslu, radeći kao trener golmana u Swanseaju, kineskoj reprezentaciji te u Kanadi, prenoseći svoje bogato znanje na nove generacije.

*uz korištenje AI-ja