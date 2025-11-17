Obavijesti

Komentari 73
NOVI SRAMOTNI ISPADI

Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'
Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Hrvatski su navijači ovdje dočekani na izuzetno lijep način od strane domaćina, istaknuo je komentator Nove TV

Hrvatska nogometna reprezentacija preokretom je pobijedila Crnu Goru 3-2 i tako se bez poraza u skupini plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Hrvatski navijači u velikom su broju stigli u Podgoricu, čak sa sedam autobusa u kojima su se nalazili pripadnici različitih navijačkih skupina. U nedjelju se ipak dogodio incident, na automobilu s hrvatskim tablicama razbijena su stakla i retrovizori. Bio je to jedini zabilježeni incident. Osim toga, policija je cijelo vrijeme čuvala hrvatske navijače, koji su se u sjajnoj atmosferi zabavljali u kafiću prije utakmice.

Sve je odavalo gostoprimstvo i nastavak poruke koju su crnogorski navijači pokazali u prvoj utakmici na Maksimiru, kada su razvili transparent: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče".

Dio hrvatskih navijača ipak nije prihvatio ruku pomirbe i uzvratio je skandaloznim povicima "Za dom spremni” i "Ubij Srbina". Na to je reagirao komentator Nove TV Saša Lugonjić.

POBJEDA U PODGORICI Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

- Sramotno je, nažalost, bilo ponašanje dijela hrvatskih navijača u prvom poluvremenu - rekao je i dodao:

- Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Ponovit ću još jednom, hrvatski su navijači ovdje dočekani na izuzetno lijep način od strane domaćina i tužno je vidjeti da dio njih nije mogao na jednak način odgovoriti na gostoprimstvo Crnogoraca.

Dio hrvatskih navijača razvio je i transparent kao odgovor na poziv za oprost bombardiranja Dubrovnika: "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam k***c četnici, oprosta nema!"

Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini
Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Spiker je više puta upozoravao navijače na korektno navijanje, ali na tribinama su se pojavile baklje, detonacije, političke poruke, vrijeđanja i diskriminacija. Hrvatski navijači pokazali su cijeli arsenal zbog kojeg će HNS ponovno platiti kaznu, a nije isključeno ni da će reprezentacija sljedeće kvalifikacijske utakmice igrati pred praznim ili djelomično zatvorenim tribinama.

KOMENTAR Vlašić se vratio na velika vrata, Ćaleta-Car neprepoznatljiv, Matanović i Ivanović nevidljivi
Vlašić se vratio na velika vrata, Ćaleta-Car neprepoznatljiv, Matanović i Ivanović nevidljivi

Podsjetimo, krajem listopada HNS je već dobio kaznu od 41.000 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (bacanje predmeta, paljenje pirotehnike) na utakmici Češka – Hrvatska, odigranoj 9. listopada 2025. u Pragu.

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
POBJEDA U PODGORICI

Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

U svojem 60. nastupu u drese hrvatske reprezentacije, Vlašić je zabio okrugli deseti pogodak. I to kakav! Iskoristio je pogrešku crnogorskog stopera, uzeo loptu i sjurio se prema Nikiću, koji ništa nije mogao učiniti

