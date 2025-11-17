Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'

Hrvatska nogometna reprezentacija preokretom je pobijedila Crnu Goru 3-2 i tako se bez poraza u skupini plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Hrvatski navijači u velikom su broju stigli u Podgoricu, čak sa sedam autobusa u kojima su se nalazili pripadnici različitih navijačkih skupina. U nedjelju se ipak dogodio incident, na automobilu s hrvatskim tablicama razbijena su stakla i retrovizori. Bio je to jedini zabilježeni incident. Osim toga, policija je cijelo vrijeme čuvala hrvatske navijače, koji su se u sjajnoj atmosferi zabavljali u kafiću prije utakmice.

Sve je odavalo gostoprimstvo i nastavak poruke koju su crnogorski navijači pokazali u prvoj utakmici na Maksimiru, kada su razvili transparent: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče".

Dio hrvatskih navijača ipak nije prihvatio ruku pomirbe i uzvratio je skandaloznim povicima "Za dom spremni” i "Ubij Srbina". Na to je reagirao komentator Nove TV Saša Lugonjić.

- Sramotno je, nažalost, bilo ponašanje dijela hrvatskih navijača u prvom poluvremenu - rekao je i dodao:

- Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Ponovit ću još jednom, hrvatski su navijači ovdje dočekani na izuzetno lijep način od strane domaćina i tužno je vidjeti da dio njih nije mogao na jednak način odgovoriti na gostoprimstvo Crnogoraca.

Dio hrvatskih navijača razvio je i transparent kao odgovor na poziv za oprost bombardiranja Dubrovnika: "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam k***c četnici, oprosta nema!"

Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Spiker je više puta upozoravao navijače na korektno navijanje, ali na tribinama su se pojavile baklje, detonacije, političke poruke, vrijeđanja i diskriminacija. Hrvatski navijači pokazali su cijeli arsenal zbog kojeg će HNS ponovno platiti kaznu, a nije isključeno ni da će reprezentacija sljedeće kvalifikacijske utakmice igrati pred praznim ili djelomično zatvorenim tribinama.

Podsjetimo, krajem listopada HNS je već dobio kaznu od 41.000 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (bacanje predmeta, paljenje pirotehnike) na utakmici Češka – Hrvatska, odigranoj 9. listopada 2025. u Pragu.