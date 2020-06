Prisjelo mu udaranje: Osijek je oderao Grezdu po novčaniku...

Sukladno svom disciplinskom pravilniku, Nogometni klub Osijek izrekao je novčanu kaznu svom prvotimcu Erosu Grezdi. Njegova reakcija je neprimjerena i nedopustiva, objavio je NK Osijek...

<p>Disciplinska komisija HNS-a je<strong> </strong>nogometašu Osijeka<strong> Erosu Grezdi </strong>izrekla kaznu zabrane igranja na četiri prvenstvene ili kup utakmice zbog napada na igrača Rijeke Antonija Mirka Čolaka. Albanac je jako dobro prošao što se tiče HNS-a, ali zato je Osijek žestoko oderao svog igrača kako mu više nikad ne bi na pamet ova ideja. </p><p>Slavonski prvoligaš je objavio kako će Grezda u sljedećih godinu dana imati 20 posto manja primanja. </p><p>- Sukladno svom disciplinskom pravilniku, a nakon incidenta na riječkoj Rujevici po svršetku susreta polufinala Kupa Hrvatske, Nogometni klub Osijek izrekao je novčanu kaznu svom prvotimcu Erosu Grezdi. Iako je u obrazloženju svoga postupka naš napadač naveo kako je bio isprovociran od strane suparničkog igrača i vrijeđan na nacionalnoj osnovi, čelništvo NK Osijek zauzelo je stav da je Grezdina reakcija bila neprimjerena i nedopustiva za jednog sportaša. Stoga mu je izrečena maksimalna, dakle najveća dopuštena klupska kazna u takvim i sličnim situacijama. Konkretno je riječ o uskraćivanju 20 posto njegovih primanja u idućih godina dana - objavio je Osijek na službenim stranicama kluba.</p><p>Podsjetimo, Rijeka je u nedjelju izbacila Osijek (3-2) iz polufinala Kupa, ali bila je to neviđena drama koja se protegla i nakon utakmice. Osijek je vodio 2-0 pa nepravedno dobio crveni karton, a sve je eskaliralo nakon što je sudac Igor Pajač dosudio penal za domaćine. Riječ je bilo o pogrešnoj procjeni, a to je potvrdila i Sudačka komisija HNS-a koja je glavnog suca Pajača i glavnog VAR suca Frana Jovića suspendirala do kraja sezone.</p><p>No prava drama je nastupila tek nakon utakmice. Napadač Rijeke <strong>Antonio Mirko Čolak</strong> išao je prema parkingu, a onda se u jednom trenutku poput Hulka ukazao igrač Osijeka <strong>Eros Grezda</strong> (25) i udario ga šakom. Odmah je intervenirala i policija koja je razdvojila ratoborni dvojac.</p><p>Svatko je tvrdio svoje, a onda je isplivala snimka koja je dokazala da je Grezda napao Čolaka koji je išao prema svome automobilu. Grezdi je tako poprilično prisjelo 'šaketanje' jer će tako četiri utakmice pratiti izvan terena, a na težini je izgubio i njegov novčanik. </p>