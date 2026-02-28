Problemi za Dalića i 'vatrene': Jakić morao izaći iz igre zbog ozljede, čeka se pregled...

Nogometaši Augsburga su u prvoj utakmici 24. kola Bundeslige ostvarili treću uzastopnu pobjedu, svladavši na domaćem terenu Köln 2-0. Kristijan Jakić za domaće je morao izaći u 50. minuti zbog ozljede zadnje lože. Još nije poznato koliko će izbivati s travnjaka. Na klupi domaćih ostao je golman Nediljko Labrović.

POGLEDAJTE VIDEO: Jakić nakon utakmice 'vatrenih'

Varaždin: Izjava za medije Kristijana Jakića | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Gol za vodstvo Augsburga postigao je Ribeiro u 55. minuti, dok je konačnih 2:0 u sudačkoj nadoknadi postavio Claude-Maurice zabivši u praznu mrežu.

Augsburg se ovom pobjedom probio na deveto mjesto s 31 bodom, dok je Köln ostao 12. s 24 boda. Na vrhu ljestvice nalazi se Bayern s 60 bodova, dok Borussia Dortmund zaostaje osam bodova.

Hrvatska krajem ožujka ide na "američku turneju". U Orlandu će igrati prijateljske protiv Kolumbije (27. ožujka) i Brazila (1. travnja). Dalić će popis objaviti 9. ožujka. Jakić je bio jedan od stožernih igrača u kvalifikacijama za SP. Uglavnom je pokrivao poziciju desnog beka, na pravi način nadoknadio je izostanke Josipa Stanišića i Josipa Juranovića zbog ozljeda.