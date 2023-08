Prognani košarkaš iz Turske: 'Transrodne žene ne pripadaju ženskom sportu, nije pošteno'

Bivši NBA košarkaš Enes Kanter (31) trenutno je zvijezda u uzletu na Fox televiziji. Kanter je bez kluba od veljače 2022. kada su ga otpustili Houston Rocketsi, a kao i tijekom NBA karijere, turski košarkaš otvoreno govori ono što misli.

Kanter je, inače, legalnim putem u prezime dodao i riječ Freedom, odnosno sloboda. To je učinio 2021. kada je dobio američko državljanstvo nakon što je 2017. završio na turskoj tjeralici, a u rodnoj zemlji smatra ga se državnim neprijateljem nakon što je otvoreno pričao protiv Erdoganove vlasti.

Foto: ARND WIEGMANN/REUTERS

Košarkaš je ponovno gostovao na Fox Newsu, a tamo se dotaknuo sve popularnije teme transrodnih žena u svijetu sporta. Kanter je iskoristio svoj primjer kako bi istaknuo bizarnost situacije.

- Visok sam 208 centimetara i imam 113 kilograma. Zamislite kada bih se identificirao kao žena i odlučio igrati košarku u WNBA-u (inačici NBA lige za žene, op. a.), kako bi to bili pošteno za sve žene koje se bore za svoje snove otkad su mala djeca?

'Oborio bih sve rekorde kao žena'

Smatra da bi imao povijesnu statistiku u WNBA-ju.

- Kada bi me pustili, u prosjeku bih bilježio 60 koševa i 30 skokova. Oborio bih sve rekorde - istaknuo je Kanter, a zatim precizirao svoje mišljenje.

- Muškarci ne pripadaju u prostorima za žene kao što su zahodi, svlačionice ili sportovi. Svi znaju da su muškarci veći, snažniji i imaju više mišića. Jednostavno nije pošteno, to nije pošteno, točka.

Turska želi njegovo uhićenje

Kanter je u 11-godišnjoj NBA karijeri bilježio 11 koševa i 7.8 skokova u prosjeku. Inače, on je prvi NBA košarkaš koji je javno komentirao kako bi transrodne žene trebale biti zabranjene u WNBA ligi. Kanter je već nekoliko godina tražen u Turskoj, gdje ga žele privesti zbog komentara protiv Erdogane vlade. Turske vlasti čak su tražile da Interpol privede Kantera i uruči ga turskoj policiji.

Nazvao ga je "Hitlerom 21. stoljeća", a bivši košarkaš Boston Celticsa, Oklahoma City Thundera i Portland Trail Blazersa napao je i Michaela Jordana te LeBrona Jamesa. Zamjera im poslovanje u Kini.

Foto: Fred Chartrand/PRESS ASSOCIATION

Teme transrodnih žena u sportu dotaknuo se nedavno i umirovljeni NBA košarkaš Matt Barnes (43), koji je prije nekoliko mjeseci boravio u Hrvatskoj.

- Ne sviđa mi se to. Podržavam da svatko donosi odluku za sebe, možete biti štogod želite biti, ali u sportu je drugačije. Ako ste se rodili kao žena, trebali bi igrati sa ženama. Ako ste se rodili kao muškarac, trebate igrati s muškarcima. Sve to poštujem, ne tiče me se, ali u sportu je malo drugačije.

S druge strane, već je nekoliko WNBA košarkašica izjavilo kako bi otvorenih ruku dočekale transrodne žene u ligu.