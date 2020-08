Prva HNL 12/13.: Dinamov šok u Kupu, Hajduk dobio u Milanu

Dinamo je u sezoni 2012/2013. bio ispred mlađe sestre Lokomotive. Hajduk je bio tek četvrti, ali je osvojio Kup pa je srušio milanski Inter. Dinamo je opet igrao LP...

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "30. sezona HNL-a" . U 22. sezoni Dinamo je bio prvi ispred mlađe sestre Lokomotive. Hajduk se zadovoljio Kupom pa povijesnom pobjedom protiv Intera iz Milana. Dinamo je drugu godinu zaredom igrao Ligu prvaka... </i></p><p><b>Dinamo</b>, Lokomotiva, Rijeka pa Hajduk. Tako je izgledala ljestvica u <b> 22. </b> <b> sezoni </b> HNL-a 2012./2013. Dinamo je ispred mlađe sestre s Kajzerice osvojio naslov s 20 bodova prednosti.</p><p>Hajduk je zaostao 25 bodova u ligi koja je počela 21. srpnja 2012. i završila 26. svibnja 2013. godine.</p><p><b>Prvenstvo </b> se igralo u dva dijela, jesenski i proljetni. Dinamo je izborio kvalifikacije za Ligu prvaka, a Lokomotiva, Rijeka i Hajduk za Europsku ligu. Hajduk je europske kvalifikacije izborio slavljem u Kupu. Iz lige su ispali Inter, Cibalia i Zagreb, a Dragovoljac je ušao u ligu.</p><p><b>Leon Benko </b> iz Rijeke bio je najbolji strijelac sa 18 golova, a Dinamova pobjeda protiv Zagreba (6-0) bila je najveća domaća pobjeda.</p><h2>Hajduku Kup, Mamić se spustio iz lože, ali nije pomoglo</h2><p><b>Dinamo </b> je u obranu naslova u Kupu krenuo pobjedom protiv Vrsara u šesnaestini finala. No onda je uslijedio šok. Zadar je izbacio "modre" usred Maksimira u četvrtfinalu.</p><p>Dinamo je vodio 2-0 do 83. minute utakmice. Opuštanje "modrih" zvijezda iskoristila je momčad <b> Zadra </b> , koja je do kraja regularnih 90 zabila dva gola i izborila produžetke.</p><p><b>Zdravko Mamić </b> se u kratkoj pauzi između dva produžetka iz lože spustio uz teren i davao je upute igračima. No Zadar je zabio još jedan gol i izbacio prvake iz Kupa. Na toj se utakmici glavni sudac Ivo Krečak ozlijedio pa je uskočio pomoćni Marko Matoc. Dinamu nije pomogao ni igrač više, a ni 10 minuta ukupne nadoknade kako bi izbacili Zadar, kojem je pobjeda na Maksimiru bila tek treća u 15 utakmice te sezone.</p><p><b>Hajduk </b> je stigao do finala preko Splita, Zeline i Slaven Belupa. U finalu ga je čekala Lokomotiva. Prva utakmica završila je 2-1 za Hajduk. U drugoj je bilo 3-3 što je "bilima" bilo dovoljno za slavlje. Hajduk je trofej proslavio na Maksimiru pred oko 12.000 navijača, većinom hajdukovaca.</p><p>Bio je to <b> Tudorov </b> prvi trenerski trofej u karijeri, a nakon 2010. godine Hajduk je vratio Rabuzinovo sunce u svoje vitrine. Zanimljivo, uoči te utakmice Hajdukovi kadeti osvojili su Kup pobjedom protiv Osijeka, a najbolji igrač bio je Nikola Vlašić s dva gola.</p><h2>Vukovićev volej Interu i Hajdukova povijesna pobjeda</h2><p>U kvalifikacijama za Europsku ligu, <b> Osijek </b> je u prvom pretkolu izbacio Santa Colomu u dvije utakmice, ali je ispao od Kalmara u 2. pretkolu.</p><p>Hajduk je u drugom pretkolu bio bolji od Skonta u dvije utakmice, a Slaven Belupo od Portadowna s ukupnih 10-2.</p><p><b>Slaven Belupo </b> ispao je u trećem pretkolu od Athletic Bilbaa u herojskoj predstavi. Momčad iz Koprivnice izgubila je prvu utakmicu 3-1, ali je u drugoj umalo došla do senzacije. Pobijedio je Slaven 2-1, a samo gol nedostajao je da utakmica ode u produžetke.</p><p><b>Hajduk </b> je izgubio prvu utakmicu od milanskog Intera na <b> Poljudu </b> 3-0. No u uzvratu splitska momčad bila je nadomak senzacije.</p><p>Hajduk je pobijedio 2-0 što mu na kraju nije bilo dovoljno, ali svijetom se proširila snimka gola Ivana Vukovića iz voleja.</p><p>Bila je to povijesna Hajdukova pobjeda protiv trostrukog europskog prvaka, ali pobjeda nedovoljna za prolaz.</p><p>- Nismo još svjesni što smo napravili. Nakon svih podcjenjivanja ostvarili smo najveću europsku gostujuću pobjedu u povijesti kluba. Svima će nam to biti jako lijepa uspomena - rekao je tadašnji kapetan <b> Ante Vukušić. </b></p><p>Kad je došao kući, oko 4 sata ujutro, <b> Ivan Vuković </b> pogledao je svoju golčinu stotinjak puta.</p><p>- Bio je to trenutak inspiracije. Lopta je ušla u mrežu na najbolji mogući način - skroman je bio <b> Vuković </b> .</p><h2>Dinamo opet u Ligi prvaka</h2><p><b>Dinamo </b> je drugu godinu zaredom osigurao Ligu prvaka. "Modri" su u pretkolima izbacili Ludogorec, Šerif i Maribor. Posebno je dramatično bilo u 2. pretkolu kad je Domagoj Vida zabio pobjednički gol za Dinamo u osmoj minuti sudačke nadoknade.</p><p>Nakon dvije pobjede protiv <b> Maribora </b> ždrijeb je "modre" svrstao u skupinu A s Paris Saint-Germainom, Portom i kijevskim Dinamom.</p><p>Nakon pet kola bez boda, u zadnjem kolu svanulo je "sunce". Igralo se po snijegu i kiši, a Dinamo je golom Ivana Krstanovića iz penala došao do velikog boda koji su igrači i stručni stožer proslavili kao da su osvojili Ligu prvaka.</p><h3>HNL 2012./2013.</h3>