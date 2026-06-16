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Oluja prijeti utakmici SP-a? U Houstonu očekuju čak i poplave

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
Oluja prijeti utakmici SP-a? U Houstonu očekuju čak i poplave
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Utakmica Portugala i DR Konga na Svjetskom prvenstvu u Houstonu u srijedu mogla bi biti ugrožena potencijalnim tropskim ciklonom koji donosi obilne kiše i opasnost od bujičnih poplava.

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U Houstonu raste napetost uoči utakmice Svjetskog prvenstva između Portugala i DR Konga, no ovoga puta ne zbog nogometnih razloga.

Uz obalu Teksasa formirao se potencijalni tropski ciklon koji bi mogao postati prva imenovana oluja atlantske sezone uragana 2026. i dobiti ime Arthur.

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Sustav se trenutačno nalazi oko 105 kilometara jugozapadno od Corpus Christija s vjetrovima do 45 km/h, a Nacionalni centar za uragane izdao je upozorenje na obilne kiše i opasne bujične poplave.

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Portugal i DR Kongo trebali bi u srijedu od 19 sati po hrvatskom vremenu odigrati prvu utakmicu skupine K, no susret je pod upitnikom. Prema prognozama, olujni sustav trebao bi se kretati paralelno s obalom Teksasa tijekom srijede prije nego što krene prema unutrašnjosti, donosi između 10 i 20 centimetara kiše, lokalno i do 30.

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Manchester City v Inter Milan - UEFA Champions League - Final - Ataturk Olympic Stadium
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Foto: I. Degener Tomaz/Instagram

Fifa mora poštovati lokalne propise, a prema američkom protokolu za grmljavinu, utakmica se prekida ako se munja ili električno pražnjenje otkrije u radijusu od osam milja od stadiona. Nakon toga počinje odbrojavanje od 30 minuta, koje se resetira ako se otkrije novi udarac munje prije isteka tog vremena.

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