'Radio sam na benzinskoj za 100 eura kada me Štimac zvao u Hajduk. Mislio sam da se zeza'

Dario Damjanović (42) igrao je za Hajduk od 2004. do 2008. i dio je generacije 'bilih' koja je osvojila posljednju titulu prvaka Hrvatske. Prije dolaska u Hajduk, ovaj bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine igrao je za Modriču, a u Split je došao u nevjerojatnim okolnostima.

Kako je igrao za plaću od samo 100 eura, dogovorio je i posao na benzinskoj postaji. Sve mu je promijenio poziv Igora Štimca i Hajduka.

- Sjedio sam u kafiću s prijateljima, a tada je bilo popularno da ljudi zovu s lažnih brojeva i lažno se predstavljaju kao novinari. Meni zazvonio telefon, vidim hrvatski broj, s druge strane se čovjek predstavio kao Igor Štimac. Bio sam iznenađen, ništa nisam povezao. Kad me je pitao jesam li zainteresiran da dođem u Hajduk, rekao sam da mu nije do zezancije u tom trenutku jer sam već dogovorio s ujakom da radim kod njega na pumpi - rekao je Damjanović u podcastu (IN)Direkt.

ARHIVA - Split: 11. kolo Prve Hrvatske nogometne lige, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: cagaljiv

Damjanović nije imao puno vremena. Morao je što prije stići do Splita, a najveći mu je problem bio - što nije imao kako doći.

- Rekao mi je da samo da imam vremena sutradan do 12 sati da dođem na Poljud ako želim. Rekao sam mu da nemam kako doći do tada, a on je samo odgovorio da tko ima želju, nađe način. Rekao sam sve to prijateljima, oni su se smijali i govorili da se sa mnom netko šali.

Na njegovu sreću, prijatelj mu je uskočio u pomoć.

- Nazvao sam potom pokojnog Milana Jelića, koji je saznao da je Hajduk doista zainteresiran za mene. Nazvao sam prijatelja i rekao mu da me vozi za Split, da će Hajduk pokriti troškove puta, ako to ne urade, da ću mu ja vraćati na rate. Otišli smo i stigli na Poljud oko 11 ujutro. Šimac je stigao Mercedesom s naočalama na glavi, nikad neću zaboraviti tu scenu, platio je momcima koji su me dovezli i odveo me u kancelariju.

ARHIVA - Momčad Hajduka u sezoni 2006./2007. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nije ni znao za koliko novca će igrati u Hajduk jer nije znao tečaj kune.

- Kad sam vidio ugovor, pitao sam ga prvo koliko je to para jer nisam u tom trenutku mogao napraviti konverziju iz kuna u konvertibilne marke. Od euforije i adrenalina nisam ni znao što potpisujem. Da ne bude zabune, sve je bilo regularno. Otišao sam u Split samo s četkicom za zube, nisam imao ni kaladont. Ne stidim se toga, to je moj život i treba biti poticaj svima koji misle da je nešto nemoguće.

Damjanović je trenutačno trener Čelika iz Zenice.