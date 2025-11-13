Rakitić: Europski nogomet više neće imati napad kakav je imala Barca. Messi mijenja igru

Bivši Barcelonin nogometaš Ivan Rakitić, zadužen u Hajduku za transfere igrača, rekao je u četvrtak da u Europi više nikada neće biti napadačkog terceta kakav su činili njegovi suigrači Lionel Messi, Luis Suarez i Neymar.

Kada je Rakitić 2014. godine iz Seville stigao u Barcelonu, pronašao je klub takve veličine da se "može istinski razumjeti samo iznutra".

- Neizmjernu povijest Barcelone nemoguće je objasniti riječima. Možete je razumjeti samo kada ste stvarno tamo, kada ste dio tog nevjerojatnog kluba - rekao je u podcastu "The Rest is Football".

Umirovljeni nogometaš izjavio je da mnogim igračima nošenje dresa Barcelone predstavlja san, a da je i njemu bio motiv dijeliti svlačionicu s igračima svjetske klase, doprinoseći već uspostavljenoj skupini. Prilagodba nije prošla bez izazova, posebno u instituciji navikloj na najviše standarde. Međutim, izrazio je ponos što je bio dio "Barçine obitelji". Jedan od vrhunaca njegovog vremena u Barceloni bila je svakodnevna interakcija s napadačkim trozubcem Messi, Suarez i Neymar.

- Europski nogomet više nikada neće imati takav napad - istaknuo je i dodao je da su Argentinac, Urugvajac i Brazilac bili nepredvidljivi.

Bili su toliko popularni da je Hini u Montevideu prolaznik šaljivo rekao da su njih trojica jedino što funkcionira u Mercosuru, jedinstvenom južnoameričkom tržištu čije su članice Argentina, Brazil i Urugvaj.

Rakitić se prisjetio da je igranje iza njih bilo "jednostavno zadovoljstvo", do te mjere da su se "čak i loša dodavanja pretvarala u dobra". Prema Rakitiću, rutina u svlačionici temeljila se na svijesti da su dio nečeg posebnog.

- Odigrao sam više od 300 utakmica s Messijem. On je taj koji mijenja igru, onaj koji nogomet shvaća na drugačiji način - objasnio je, ističući utjecaj argentinske zvijezde i na terenu i izvan njega. Što se tiče Messijeve osobnosti, opisao ga je kao tihog vođu, sposobnog motivirati grupu minimalnim gestama i prisutnošću koja je bila primjetna na svakom treningu i utakmici.

Izrazio je zahvalnost trenerima koji su oblikovali njegovo vrijeme u klubu, a posebno Luisu Enriqueu koji ih je doveo 2015. do naslova prvaka Europe.

- On je bio ključan. Od njega sam puno naučio - izjavio je strijelac prvog pogotka u finalnoj pobjedi od 3-1 nad Juventusom.

Bivši hrvatski reprezentativac je rekao da ga trenutni uspjeh Enriquea u PSG-u ne iznenađuje, budući da je "on trener kojem treba vremena da razumije svoje igrače, ali kada to učini, radi nevjerojatno dobro".

Odnos u veznom redu sa Xavijem Hernadezom, Andresom Iniestom i Sergijom Busquetsom bio je neposredan i prirodan.

- Samo sam jednu sezonu dijelio sa Xavijem, ali to je bilo iskustvo učenja 24 sata 7 dana u tjednu. Sve što je radio, kako se pripremao za utakmice, bila je stalna lekcija - izjavio je.

Odnos između Rakitića, Inieste te Busquetsa, u međuvremenu, uznapredovao je do toga "da su se sporazumijevali bez gledanja", što je bio ključ uspješne momčadske izvedbe.

Rakitićeva prva godina u Barceloni kulminirala je osvajanjem tri trofeja, španjolskog prvenstva, Kupa kralja i Lige prvaka. Unatoč naslovima, Rakitić nije skrivao samokritiku analizirajući nasljeđe te momčadi. Zbog toga je razmišljao o tome što je moglo biti.

- Nedostajala nam je 100 postotna glad. Mogli smo lako osvojiti dvije ili tri Lige prvaka - uvjeren je.

Za njega je Neymarov odlazak bio prekretnica. Smatra da je momčad trebala učiniti više da ga zadrži.

- To je bila naša krivnja, igrača. Ne trenerova, predsjednikova ili navijača - izjavio je.

Ponudio je svoje viđenje trenutne momčadi Barcelone. Istaknuo je kombinaciju Hansi Flickovog njemačkog mentaliteta i tradicionalnog "tiki-taka" stila kluba, kao i važnost igrača poput Pedrija, kojeg smatra "primjerom za vezne igrače u Europi".

Što se tiče škole La Masije, naglasio je da ona "priprema mlade igrače da mentalno spremni dođu u prvu momčad", budući da treniraju s istom filozofijom od malih nogu i uče pokrete i koncepte prve momčadi.

Govoreći o Laminu Yamalu, savjetovao je da "treba uživati ​​i biti svoj", bez pokušaja oponašanja mentaliteta igrača iz prethodnih generacija poput Carlesa Puyola ili Xavija. Po njegovom mišljenju, ključ za mlade igrače je iskoristiti trenutak i shvatiti da je pritisak dio igre.

Nakon što je napustio katalonski klub, odlučio se vratiti u Sevillu, izbor koji je opisao kao "odluku srca". Trenutno obnaša dužnost tehničkog direktora splitskog Hajduka pa je uključen u nogomet iz nove perspektive.

- Sada uživam u nogometu na drugačiji način, pomažem mladim igračima i učim o sportskom menadžmentu - komentirao je.

Također je priznao da mu ne nedostaje život profesionalnog nogometaša, jer se osjeća ispunjeno u ovoj novoj fazi svog života. Cijeni vrijeme koje provodi s obitelji i priliku da doprinese razvoju novih talenata. I Sevilla i Barcelona imaju posebno mjesto u njegovom srcu i ne isključuje povratak u Španjolsku u budućnosti ako se ukaže prava prilika.