Obavijesti

Sport

Komentari 3
KOVAČEVIĆ MIRNO SPAVA

Rapsodija Dinamovih napadača: 'Modri' su uhvatili nevjerojatnu golgetersku formu u osam dana

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Rapsodija Dinamovih napadača: 'Modri' su uhvatili nevjerojatnu golgetersku formu u osam dana
3
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hoxha je u zadnje tri utakmice isporučio po dva gola i asistencije, Bakrar je zabio triput, a Beljo dva puta. Veliki tjedan Dinamove ofenzivne petorke upotpunili su Kulenović i Lisica, oboje su imali po gol i asistenciju...

Dinamo je u proteklih osam dana napravio malo nogometno čudo. Nogometaši Marija Kovačevića su nakon dva slabija rezultata (Varaždin 2-2, Gorica 1-2) upisali tri pobjede. Zagrepčani su imali težak raspored, ali "modri" su prvo na Poljudu skinuli Hajduk (2-0), pa u Maksimiru riješili Fenerbahče (3-1) i Slaven Belupo (4-1). Svaka čast.

Pokretanje videa...

BBB i Dinamo 00:41
BBB i Dinamo | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Zanimljivo, svih devet golova u te tri utakmice postigli su ofenzivci, Dinamovi - napadači i krila. I tu su se dečki sjajno rasporedili, kvalitetan učinak imala su oba napadača (Beljo i Kulenović), kao i tri krilna igrača (Hoxha, Bakrar i Lisica) s najvećom minutažom. Ta je petorka u samo osam dana potpisala devet golova i četiri asistencije. Maestralno.

SAŽETAK UTAKMICE DINAMO - SLAVEN VIDEO Hoxhin slalom, Jagušićev slobodnjak ili Lisičin projektil? Evo svih golova s Maksimira
VIDEO Hoxhin slalom, Jagušićev slobodnjak ili Lisičin projektil? Evo svih golova s Maksimira

Najuspješniji je bio Arber Hoxha koji igra - nogomet karijere. Albanski reprezentativac je u te tri utakmice upisao po dva gola i asistencije, bio junak dvoboja sva tri puta. Hoxha je zabijao protiv Hajduka i Slavena, dok je asistirao protiv Fenerbahčea i jednom jučer kontra Slavena.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mounsef Bakrar je u preoteklih osam dana postigao tri gola, Alžirac je zabijao u sve tri utakmice. Hajduku je zabio "bombom" iz daljine, Fenerbahče je dokrajčio preciznim udarcem iz kaznenog prostora, dok je "farmaceutima" zabio na povratnu loptu Lisice. Bakrar može igrati na obje krilne pozicije, svakim danom ima sve veću minutažu u redovima zagrebačkog kluba.

NEOBIČNO PITANJE VIDEO Kovačevića 'iz takta' izbacilo pitanje o stoperima: A koga sam trebao staviti? Belju?
VIDEO Kovačevića 'iz takta' izbacilo pitanje o stoperima: A koga sam trebao staviti? Belju?

Dion Drena Beljo je bio sjajan protiv Fenerbahčea gdje je zabio - dvaput. Prvi put iz velike gužve pred suparničkim vratima, drugi put nakon ubačaja Hoxhe s lijeve strane. A po gol i asistenciju u zadnjih su osam dana "potpisalI" Lisica i Kulenović. Mateo Lisica je bio sjajan jučer u drugom dijelu protiv Slavena, prvo je lijepo asistirao Bakraru, pa i spektakularno zabio za konačnih 4-1.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sandro Kulenović je, baš kao i Bakrar, samo protiv Slavena krenuo od prve minute, a već je u srijedu asistirao Alžircu kontra Turaka. Stasiti napadač je i jučer bio dojmljiv, Kulenović je zabio za 2-0 (nakon prodora Hoxhe), kasnije je iznudio penal koji je sam i zapucao. Dinamovi su ofenzivci u sjajnoj formi, Kovačević zbog svojih napadača mirno spava prije Bačke Topole.

PLAVI PAKAO VIDEO Pogledajte ludnicu pod sjeverom i slavlje BBB-a i igrača
VIDEO Pogledajte ludnicu pod sjeverom i slavlje BBB-a i igrača

Čini se kako će i protiv Maccabi Tel Aviva u prvoj postavi biti Lisica, Beljo i Hoxha, ali trener Dinama u ovom trenutku s napadačima - ne može pogriješiti. Ova petorka je u sjajnoj formi, svi kad dobiju priliku - isporučuju. I to je najvažnije. A tu je još i mladi Varela, nove minute s nestrpljenjem iščekuje Vidović koji zna da može i mora bolje, na krilu može funkcionirati i Stojković...

Dinamovi ofenzivci u zadnje tri utakmice (golovi + asistencije)
4 - Hoxha (2 gola, 2 asista)
3 - Bakrar (3 gola)
2 - Beljo (2 gola), Kulenović (1 gol, 1 asistencija), Lisica (1 gol, 1 asistencija)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu
NADAREN KAO OTAC

Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu

Leonardo Ljubičić (16), jedan od najvećih hrvatskih talenata, neće nastupati pod hrvatskom zastavom. Njegov otac Ivan Ljubičić nekada je bio treći igrač svijeta, brončani je iz Atene, osvajač Davis kupa 2005...
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025