Rapsodija Dinamovih napadača: 'Modri' su uhvatili nevjerojatnu golgetersku formu u osam dana

Dinamo je u proteklih osam dana napravio malo nogometno čudo. Nogometaši Marija Kovačevića su nakon dva slabija rezultata (Varaždin 2-2, Gorica 1-2) upisali tri pobjede. Zagrepčani su imali težak raspored, ali "modri" su prvo na Poljudu skinuli Hajduk (2-0), pa u Maksimiru riješili Fenerbahče (3-1) i Slaven Belupo (4-1). Svaka čast.

Zanimljivo, svih devet golova u te tri utakmice postigli su ofenzivci, Dinamovi - napadači i krila. I tu su se dečki sjajno rasporedili, kvalitetan učinak imala su oba napadača (Beljo i Kulenović), kao i tri krilna igrača (Hoxha, Bakrar i Lisica) s najvećom minutažom. Ta je petorka u samo osam dana potpisala devet golova i četiri asistencije. Maestralno.

Najuspješniji je bio Arber Hoxha koji igra - nogomet karijere. Albanski reprezentativac je u te tri utakmice upisao po dva gola i asistencije, bio junak dvoboja sva tri puta. Hoxha je zabijao protiv Hajduka i Slavena, dok je asistirao protiv Fenerbahčea i jednom jučer kontra Slavena.

Mounsef Bakrar je u preoteklih osam dana postigao tri gola, Alžirac je zabijao u sve tri utakmice. Hajduku je zabio "bombom" iz daljine, Fenerbahče je dokrajčio preciznim udarcem iz kaznenog prostora, dok je "farmaceutima" zabio na povratnu loptu Lisice. Bakrar može igrati na obje krilne pozicije, svakim danom ima sve veću minutažu u redovima zagrebačkog kluba.

Dion Drena Beljo je bio sjajan protiv Fenerbahčea gdje je zabio - dvaput. Prvi put iz velike gužve pred suparničkim vratima, drugi put nakon ubačaja Hoxhe s lijeve strane. A po gol i asistenciju u zadnjih su osam dana "potpisalI" Lisica i Kulenović. Mateo Lisica je bio sjajan jučer u drugom dijelu protiv Slavena, prvo je lijepo asistirao Bakraru, pa i spektakularno zabio za konačnih 4-1.

Sandro Kulenović je, baš kao i Bakrar, samo protiv Slavena krenuo od prve minute, a već je u srijedu asistirao Alžircu kontra Turaka. Stasiti napadač je i jučer bio dojmljiv, Kulenović je zabio za 2-0 (nakon prodora Hoxhe), kasnije je iznudio penal koji je sam i zapucao. Dinamovi su ofenzivci u sjajnoj formi, Kovačević zbog svojih napadača mirno spava prije Bačke Topole.

Čini se kako će i protiv Maccabi Tel Aviva u prvoj postavi biti Lisica, Beljo i Hoxha, ali trener Dinama u ovom trenutku s napadačima - ne može pogriješiti. Ova petorka je u sjajnoj formi, svi kad dobiju priliku - isporučuju. I to je najvažnije. A tu je još i mladi Varela, nove minute s nestrpljenjem iščekuje Vidović koji zna da može i mora bolje, na krilu može funkcionirati i Stojković...

Dinamovi ofenzivci u zadnje tri utakmice (golovi + asistencije)

4 - Hoxha (2 gola, 2 asista)

3 - Bakrar (3 gola)

2 - Beljo (2 gola), Kulenović (1 gol, 1 asistencija), Lisica (1 gol, 1 asistencija)