Rasmuse, jesmo li te razočarali? Evo što je 'danski prorok' rekao nakon nove pobjede Hrvatske!
Rasmus Boysen bivši je danski rukometaš i danas vjerojatno najpoznatiji rukometni novinar koji na društvenim mrežama ima više od 50.000 pratitelja. Prije Europskog prvenstva objavio je prognozu u kojoj je Hrvatsku, koja je svjetski doprvak, naveo kao reprezentaciju koja će najviše razočarati. Sad je sasvim jasno kako je ozbiljno podcijenio Hrvatsku, aktualnog svjetskog doprvaka!
Hrvatska je u srijedu osigurala polufinale Europskog prvenstva pobjedom od 27-25 nad Mađarskom. Hrvatski su rukometaši iskoristili Boysenovu predikciju kao motivaciju, a poznati Danac odlučio se našaliti na vlastiti račun nakon pobjede Hrvatske.
- Hrvatska se fantastično bori kroz cijeli turnir! Ova reprezentacija ima toliko veliko srce. Iskoristit ću ovu sliku (s malom promjenom) kako bih se motivirao za buduće predikcije - napisao je Boysen, koji je pomoću fotomontaže maknuo hrvatsku zastavu iz svoje objave kao najveće razočarenje.
Boysen je očekivao kako će Hrvatska razočarati na Europskom prvenstvu, ali slavimo deseti plasman u zadnjih četiri na ovom velikom natjecanju.
