Obavijesti

Sport

Komentari 102
PLJUŠTE REAKCIJE

Reakcije na novi Maksimir: 'Ma bolje da ga ne rade', 'Izgleda kao da je krov od salonit ploča'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Reakcije na novi Maksimir: 'Ma bolje da ga ne rade', 'Izgleda kao da je krov od salonit ploča'
Foto: Grad Zagreb
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'Opet je svaka tribina za sebe, opet rupe u kutevima', 'Nešto ovako loše nisam ni u teoriji zamišljao', 'Je li uvjet natječaja bio izabrati najružniji stadion?' samo su neki od komentara

Admiral

Danas su u Zagrebu članovi Ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje novog stadiona Maksimir i sportskog centra Svetice. Na natječaj je stiglo čak 88 radova iz više od 20 zemalja, a trajao je od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine.

POGLEDAJTE: Evo kako će izgledati novi Maksimir

28
Foto: Grad Zagreb

Radovi se očekuju 2029., a početak uklanjanja starog stadiona 2027. godine. Generacije Zagrepčana čekale su i nadale se novom stadionu, ali prve reakcije baš i nisu najpozitivnije. Na 24sata dominiraju razočarani komentari, a izdvojili smo one najpopularnije:

PUNO JE REAKCIJA... ANKETA Sviđa li vam se dizajn novog stadiona Maksimir?
ANKETA Sviđa li vam se dizajn novog stadiona Maksimir?
OVOG VIKENDA Na Maksimiru se sprema fešta za sve dinamovce! Evo detalja
Na Maksimiru se sprema fešta za sve dinamovce! Evo detalja

- Ne vjerujem! Stvarno će napravit i drugi stadion s razdvojenim tribinama...
- Ako je ovo stadion, što je na fotografiji, onda bi bilo bolje da se novi stadion uopće ne gradi.
- Pa jeste li normalni!? Što je ovo?
- Je li danas prvi April? Neka ostane Maksimir kakav je!
- Stadion je katastrofa...
- Koji krš. Boysi, ako ste normalni, svi idite u bojkot. Koji je ovo...
- Onaj kofer s alatom iz Bauhausa koji se nekad reklamirao kao stadion izgleda ljepše.

Foto: Grad Zagreb

- Opet sve otvoreno sa svih strana. Ljudi će se opet smrzavati i pokisnuti...
- Koji jad od stadiona!
- Ovo je katastrofa, kao da su ga radila djeca, a ne priznati međunarodni arhitekti.
- Kakvi jazavci, ovo je čisti užas. Opet je svaka tribina za sebe, opet rupe u kutevima... Ne znam je li itko pogledao današnje moderne stadione?
- Pa nešto ovako loše nisam ni teoretski zamišljao.
- Je li uvjet na natječaju bio izabrati najružniji stadion?

ANKETA: Što mislite o dizajnu novog Maksimira?

Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 102
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'
IDEJA TALIJANA

VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'

Novi stadion Maksimir od 200 milijuna eura s okolnim objektima imat će praznine između tribina. Pobjednik arhitektonsko-urbanističkog natječaja dolazi iz Milana, imat će neobičan dizajn

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026