'Opet je svaka tribina za sebe, opet rupe u kutevima', 'Nešto ovako loše nisam ni u teoriji zamišljao', 'Je li uvjet natječaja bio izabrati najružniji stadion?' samo su neki od komentara
Reakcije na novi Maksimir: 'Ma bolje da ga ne rade', 'Izgleda kao da je krov od salonit ploča'
Danas su u Zagrebu članovi Ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje novog stadiona Maksimir i sportskog centra Svetice. Na natječaj je stiglo čak 88 radova iz više od 20 zemalja, a trajao je od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine.
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Radovi se očekuju 2029., a početak uklanjanja starog stadiona 2027. godine. Generacije Zagrepčana čekale su i nadale se novom stadionu, ali prve reakcije baš i nisu najpozitivnije. Na 24sata dominiraju razočarani komentari, a izdvojili smo one najpopularnije:
- Ne vjerujem! Stvarno će napravit i drugi stadion s razdvojenim tribinama...
- Ako je ovo stadion, što je na fotografiji, onda bi bilo bolje da se novi stadion uopće ne gradi.
- Pa jeste li normalni!? Što je ovo?
- Je li danas prvi April? Neka ostane Maksimir kakav je!
- Stadion je katastrofa...
- Koji krš. Boysi, ako ste normalni, svi idite u bojkot. Koji je ovo...
- Onaj kofer s alatom iz Bauhausa koji se nekad reklamirao kao stadion izgleda ljepše.
- Opet sve otvoreno sa svih strana. Ljudi će se opet smrzavati i pokisnuti...
- Koji jad od stadiona!
- Ovo je katastrofa, kao da su ga radila djeca, a ne priznati međunarodni arhitekti.
- Kakvi jazavci, ovo je čisti užas. Opet je svaka tribina za sebe, opet rupe u kutevima... Ne znam je li itko pogledao današnje moderne stadione?
- Pa nešto ovako loše nisam ni teoretski zamišljao.
- Je li uvjet na natječaju bio izabrati najružniji stadion?
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