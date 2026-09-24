Reakcije na novi Maksimir: 'Ma bolje da ga ne rade', 'Izgleda kao da je krov od salonit ploča'

Danas su u Zagrebu članovi Ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje novog stadiona Maksimir i sportskog centra Svetice. Na natječaj je stiglo čak 88 radova iz više od 20 zemalja, a trajao je od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. godine.

POGLEDAJTE: Evo kako će izgledati novi Maksimir

Radovi se očekuju 2029., a početak uklanjanja starog stadiona 2027. godine. Generacije Zagrepčana čekale su i nadale se novom stadionu, ali prve reakcije baš i nisu najpozitivnije. Na 24sata dominiraju razočarani komentari, a izdvojili smo one najpopularnije:

- Ne vjerujem! Stvarno će napravit i drugi stadion s razdvojenim tribinama...

- Ako je ovo stadion, što je na fotografiji, onda bi bilo bolje da se novi stadion uopće ne gradi.

- Pa jeste li normalni!? Što je ovo?

- Je li danas prvi April? Neka ostane Maksimir kakav je!

- Stadion je katastrofa...

- Koji krš. Boysi, ako ste normalni, svi idite u bojkot. Koji je ovo...

- Onaj kofer s alatom iz Bauhausa koji se nekad reklamirao kao stadion izgleda ljepše.

Foto: Grad Zagreb

- Opet sve otvoreno sa svih strana. Ljudi će se opet smrzavati i pokisnuti...

- Koji jad od stadiona!

- Ovo je katastrofa, kao da su ga radila djeca, a ne priznati međunarodni arhitekti.

- Kakvi jazavci, ovo je čisti užas. Opet je svaka tribina za sebe, opet rupe u kutevima... Ne znam je li itko pogledao današnje moderne stadione?

- Pa nešto ovako loše nisam ni teoretski zamišljao.

- Je li uvjet na natječaju bio izabrati najružniji stadion?

ANKETA: Što mislite o dizajnu novog Maksimira?