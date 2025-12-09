Real u problemima. Mbappé propustio trening uoči Cityja

Real Madrid uoči ogleda s Manchester Cityjem prolazi kroz najteže razdoblje sezone, a novi udarac stigao je dan prije utakmice. Kylian Mbappé, najbolji strijelac momčadi, propustio je posljednji trening i mogao bi otpasti iz sastava zbog ozljede lijeve noge. Njegov izostanak izazvao je veliku zabrinutost u klubu, osobito zato što Xabi Alonso na konferenciji za medije nije otkrio nikakve zdravstvene probleme najveće zvijezde.

Tek su novinari, promatrajući trening, primijetili da nema ni Mbappéa ni Eduarda Camavinge, a Cadena Cope potom je objavila da je Francuz zadobio udarac u lijevu nogu i da je njegov nastup neizvjestan. Mbappé je ove sezone ključ Realove ofenzive. Zabio je 25 golova u La Ligi i Ligi prvaka, dodao četiri asistencije i približio se klupskom rekordu Cristiana Ronalda. Sudjeluje u polovici Realovih prvenstvenih pogodaka i u čak 75 posto golova u Ligi prvaka, pa je jasno zašto bi njegov izostanak bio ogroman problem za Alonsovu momčad.

Alonso je već duže vremena na udaru kritika, a poseban pritisak stavljen je na njega nakon domaćeg poraza 2-0 od Celta Viga, kojim je Real pao na četiri boda zaostatka za Barcelonom. U posljednjih sedam utakmica imaju samo dvije pobjede, a dodatne glavobolje stižu zbog ozljeda koje su već ispraznile svlačionicu. Obrana je u rasulu: izvan stroja su Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy i Camavinga.

Veliki okršaj Mbappéa i Erlinga Haalanda sada je pod znakom pitanja. Prošle sezone Mbappé je briljirao protiv Cityja s hat-trickom u pobjedi 3-1 na Bernabeuu i golom u trijumfu 3-2 na Etihadu. Haaland je tada zabio dva gola u prvom susretu, ali je uzvrat propustio zbog ozljede. Ove se sezone Norvežanin je ponovno u sjajnoj formi, što je istaknuo i Aurelien Tchouameni, naglasivši da se Real mora braniti kao cjelina i ostati maksimalno kompaktan.

Alonso je svjestan da mu dvoboj s momčadi Pepa Guardiole može odrediti sudbinu. Španjolski mediji nagađaju da bi novi poraz mogao značiti kraj njegove madridske epizode nakon samo sedam mjeseci.

- Moramo prolaziti kroz pozitivna i negativna vremena. Moramo vjerovati da je sljedeća utakmica prilika i sutra imamo vrlo uzbudljivu utakmicu za sve nas, i moramo držati oči otvorene da bismo imali tu energiju kako bi Bernabeu uživao u onome što vidi. Komunikacija s upravom je stalna. Ujedinjeni smo, svi smo zajedno u ovome i imam dobar odnos s njima - rekao je Alonso.