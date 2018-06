Rebić: Messi je najbolji igrač svijeta, ali poslije Cristiana...

Protiv Nigerije je bila jako zahtjevna i teška utakmica i kasno smo se vratili. Došli smo tek oko 5:30, 6 ujutro u hotel. Napravili smo dobru regeneraciju i započeli s pripremama za Argentinu, rekao je hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić.

"Vatreni" su nakon pobjede 2-0 u prvom kolu zasjeli na prvo mjesto skupine D, a u četvrtak ih u Nižnjem Novgorodu čeka Argentina. Hrvatski nogometaši za ovaj Mundijal imaju praksu da dva dana prije utakmice putuju u grad gdje će igrati sljedeću utamkmicu.

- Svejedno nam je bili u hotelu, u kampu ili tamo. Nema nikakvih problema što se toga tiče - rekao je Rebić i osvrnuo se na neočekivan remi Argentine i Islanda (1-1).

- Vidjeli smo da većina lopti ide na Messija, što je logično. Vidjeli smo i da se njih vrlo lako može ukrotiti, pogotovo kad se svi branimo kako je Island radio. Morat ćemo primijeniti neku sličnu taktiku.

"Gauči" će protiv nas morati ići na sve ili ništa jer bi novim kiksom mogli ispasti iz kombinacija za nastavak natjecanja u nokaut-fazi.

- Mi imamo pritisak, ali Argentinci imaju u klubovima pritisak pobjede svaku utakmicu pa im to nije strano. Za nas to jest olakotna okolnost. Nama je najvažnije ne izgubiti i dat ćemo sve od sebe da to i napravimo.

Kako zaustaviti Messija, pitanje je koje prolazi kroz glavu svim igračima koji igraju na suparničkoj polovici kad je Leo na terenu. Rebić je tu, onako usputno, provukao i zanimljivu misao...

- Nema tu baš velike filozofije, on je sigurno, poslije Cristiana, najbolji igrač na svijetu. Vidjeli smo protiv Islanda da većina lopti ide na njega, ali nije ga nemoguće zaustaviti. Dva zadnja vezna zaustavila su ga i to moramo učiniti i mi.

- Nigerija je bila prva utakmica i bio je mali pritisak na nas. To smo trebali pobijediti i najvažnije je da smo to i napravili. Dobro smo iskoristili sve njihove slabosti, a tako ćemo proučiti i Argentinu. Mislim da imamo još puno prostora za napredak iako smo i protiv Nigerije odigrali dobru utakmicu.

Od mjesta na Svjetskom prvenstvu 2014., preko potpunog nestajanja s reprezentativnog radara do povratka u udarnih 11 za ruski Mundijal. Rebić je puno toga prošao od brazilskog Mundijala.

- Te četiri godine bio je proces moga nogometnog odrastanja i ne bih ništa mijenjao. Ali da mi je drago mi je što sam tu s momčadi i da mogu pomoći reprezentaciji - kazao je Rebić za HRT.

U Kalinjingradu je na tribinama bilo čak 10.000 hrvatskih navijača koji su stvorili atmosferu kao da se igra kod nas, a dobroj podršci krilni napadač Eintrachta nada se i u dosta udaljenijem Nižnjem Novgorodu.

- Zahvalio bih se svim navijačima koji su bili na prošloj utakmici u Kalinjingradu, osjećali smo se kao doma. Ako upola tako bude u Nižnjem Novgorodu, bit će stvarno dobro - zaključio je Rebić.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.