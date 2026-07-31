Regionalni mediji kritiziraju Hajduk nakon poraza: 'Bruka na Cipru, Pafos izbacio Hrvate...'

Igrači Hajduka imali su prednost 2-0 protiv ciparskog Pafosa uoči uzvratne utakmice drugog pretkola Europske lige, ali su na Cipru izgubili 4-0 nakon produžetaka i tako nakon krize ispali u Konferencijsku ligu.

Vijest o porazu Hajduka na Cipru aktualna je i među regionalnim medijima koji su se raspisali o dramatičnoj utakmici u kojoj je momčad Gonzala Garcije 'prokockala' treće pretkolo Europske lige. Za domaću momčad zabijali su Guga u 40., Goldar u 91. minuti i tako izborio produžetke, a onda su se u strijelce upisali i Biel u 93. minuti i Correia u 117. minuti za konačnih 4-0, odnosno, ukupnih 4-2.

Srpski Sportal Hajdukov poraz opisao je kao 'bruku', a u naslovu teksta stoji: 'Bruka Hajduk Splita na Cipru: Pafos nadoknadio 0-2 i s četiri gola izbacio Hrvate iz Europske lige'.

Posebno su naglasili da je Hajduk imao veliku prednost iz prve utakmice, ali da je Pafos golom u sudačkoj nadoknadi izborio produžetke te onda preokrenuo s još dva gola.

Bosanskohercegovački mediji također su komentirali veliki kiks Hajduka u Europi. 'Hajduk šokantno ispao iz Europske lige, Šunjić i ekipa idu dalje' - stoji u naslovu bosanskohercegovačkog portala Klix.ba.

Inače, za momčad ciparskog Pafosa igra Ivan Šunjić, reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je nastupao na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Utakmicu je također komentirao i portal SportSport.ba koji je u naslov stavio: 'Livaja kao tragičar: Hajduka sekunde dijelile od velikog slavlja, a onda - katastrofa'.