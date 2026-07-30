Trener Pafosa nakon potopa Hajduka: Ovu veliku pobjedu ćemo pamtiti godinama...

Trener Pafosa Ricardo Sá Pinto nije skrivao oduševljenje nakon velike pobjede nad Hajdukom 4-0 poslije produžetaka. Ciparski prvak nadoknadio je poraz 2-0 iz prve utakmice na Poljudu i s ukupnih 4-2 izborio plasman u treće pretkolo Europske lige. Sá Pinto je istaknuo da će utakmica dugo ostati u pamćenju svima u klubu.

- Ovo je nevjerojatno. Igrači, navijači, novinari i ja pamtit ćemo ovo godinama. Igrali smo protiv velikog kluba s bogatom poviješću i preokrenuli rezultat. Imali smo problema početkom sezone s ozljedama i raznim stvarima, ali smo se dobro pripremili i bili smo kao momčad koja je prošle godine osvojila Kup.

Portugalski trener naglasio je da ni nakon poraza u Splitu nije prestao vjerovati u prolazak.

- Vjerovao sam da možemo pokazati više. Nismo izgubili 2-0 u Splitu zato što su bili toliko bolji od nas, mi tamo nismo bili pravi. Hajduk je imao i malo sreće kod golova. Odigrali smo dobro drugo poluvrijeme u Splitu, ali nismo zabili. Osjetio sam da imamo momčad i kvalitetu da možemo okrenuti situaciju.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pafos je na uzvratu od početka igrao agresivnije i onemogućio Hajduku da razvije igru kakvu je pokazao na Poljudu. Sá Pinto je posebno istaknuo visoki presing i disciplinu svojih igrača.

- U prvom susretu Hajduk nas je pritisnuo u veznoj liniji. Ovaj put nismo mu dopustili da igra presing, nismo mu dali da razvije svoj plan. Ugušili smo ga. Naši igrači bili su puni vjere, igrali smo od posljednje linije, samouvjereno i konkretno.

Pafos je poveo u 40. minuti golom Guge, a David Goldar u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena zabio je za 2-0 i odveo utakmicu u produžetke. Biel je u 93. minuti povisio na 3-0, a João Correia u 117. minuti postavio konačnih 4-0. Trener Pafosa dobio je komplimente zbog vođenja momčadi i energije koju je pokazivao uz aut-liniju.

- Hvala vam na takvim riječima. Igrači su bili sjajni, držali su se plana, presing je bio odličan. Bili smo kvalitetni i nismo sumnjali u sebe. Jako je važno čitati igru tijekom utakmice i gledati funkcionira li plan. Važno je pratiti i protivnika te mu onemogućiti da provodi svoju zamisao.

Sá Pinto je napravio nekoliko promjena u početnoj postavi u odnosu na prvu utakmicu, a one su se pokazale uspješnima. Objasnio je da u veznom redu ima velik izbor i da sastav određuje prema karakteristikama suparnika.

- Poznajem svoje igrače i znam što mogu napraviti. Imamo mnogo opcija u sredini. Kada proučite protivnika i vidite što možete napraviti, tako birate igrače za početnu postavu. Htio sam visoki presing. Nekad će igrati Pepe i Brito, nekad Šunjić i Jaja. Teško mi je jer ne mogu svi igrati istodobno, ali svi razumiju kako stvari funkcioniraju i svi su dali svoj maksimum.

Portugalski stručnjak pobjedu je posvetio igračima, stručnom stožeru i navijačima.

- Vjerovao sam da možemo preokrenuti i ponosan sam na igrače i stručni stožer. Pobjedu posvećujem svojim igračima i navijačima, koji su bili sjajni. Bili smo mnogo bolji nego u prvoj utakmici, napredovali smo i zato smo prošli dalje."

Pafos će u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv Salzburga, dok Hajduk nastavlja europski put u trećem pretkolu Konferencijske lige protiv Žalgirisa.