Regionalni mediji o porazu Rijeke: 'Nezapamćen fijasko'. 'Raspad hrvatskog prvaka'

Regionalni mediji o porazu Rijeke: 'Nezapamćen fijasko'. 'Raspad hrvatskog prvaka'
Foto: NASOS SIMOPOULOS/EUROKINISI

"Nije ovo kraj europskog puta za Rijeku, jer će se preseliti u grupnu fazu Konferencijske lige, a zanimljivo je i to da ih je PAOK na početku utakmice dočekao Partizanovom pjesmom 'Igraj, napadaj'", piše srpski Telegraf

Regionalni mediji raspisali su se o novoj europskoj bolnoj večeri za Rijeku, koja je izgubila od PAOK-a 5-0 u uzvratu playoffa Konferencijske lige. 

Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša
Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

"PAOK pustio Partizanovu pjesmu pred meč s Rijekom, pa razbio Hrvate za ulazak u Europa ligu", naslov je srpskog Telegrafa koji potencira provokaciju Grka uoči utakmice. 

"Nije ovo kraj europskog puta za Rijeku, jer će se preseliti u grupnu fazu Konferencijske lige, a zanimljivo je i to da ih je PAOK na početku utakmice dočekao Partizanovom pjesmom 'Igraj, napadaj'", pišu u tekstu. 

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTION TEAM/EUROKINISI

Bosanskohercegovački Sport Sport naglašava da je klub prodan. 

"Nezapamćen fijasko Rijeke u Grčkoj, iste večeri je klub prodan", naslov je članka u kojem piše:

"Neposredno prije potopa Rijeke stigla je vijest da je Damir Mišković prodao klub američkom tajkunu Billu Foleyju, te se ubrzo očekuje i službena objava.

Rijeka postaje dio korporacije u kojoj su Bournemouth, Moreirense, Hibernian, Lorient i Auckland. Bill Foley je američki milijarder, Forbes ga cijeni na 1.7 milijardi dolara, a neto dobit njegova holdinga iz 2022. iznosila je 1.13 milijardi dolara".

U Rijeci je pisao i B92 s naslovom "Raspad hrvatskog prvaka u Solunu" te ističu da je za prvi gol PAOK-a asistirao Andrija Živković. 

