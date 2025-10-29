Obavijesti

Rekordna ponuda sletjela je u Koprivnicu! Rusi već ove zime žele dovesti veliku želju Dinama

Piše Luka Tunjić,
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Adriano Jagušić šokirao Dinamo, ostao u Koprivnici i briljira! Zabio 4 gola, 5 asistencija i dobio pretpoziv za reprezentaciju. Lokomotiv Moskva spreman platiti rekordnu svotu za talenta

Adriano Jagušić (20) prošle je sezone bio najbolji mladi igrač HNL-a, stoga nije čudo što je za njegove usluge ozbiljno zagrizao Dinamo. Ipak, mladi hrvatski reprezentativac šokirao je i odbio "modre", znajući kako bi tamo imao veliku konkurenciju za minutažu, što nije poželjno za mladog igrača.

Ostao je u Koprivnici i nastavio tamo gdje je stao. Štoviše, Adriano je već u listopadu skoro nadmašio prošlosezonsku statistiku, ima četiri gola (dva u prvenstvu, dva u Kupu) uz pet asistencija, dok je prošle sezone zabio sedam golova uz tri asistencije. Nagradu za dobre nastupe dobio je u vidu pretpoziva Zlatka Dalića za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Velika mi je čast. Nisam mogao vjerojati jutros kada sam vidio poruku. Iako je riječ o pretpozivu, nisam mogao ni sanjati što mi se događa s 20 godina. Stvarno lijepo iskustvo. To je san svakog nogometaša, mislim da sam na dobrom putu da dobijem i poziv. Samo moram nastaviti raditi, a rezultati će se sami pokazati - izjavio je Jagušić za Slaven Belupo TV.

S obzirom na sve od navedenog, pitanje je koliko će se 20-godišnji Jagušić još zadržati u HNL-u. Posebno s obzirom na to da u Koprivnicu već stižu ozbiljne ponude za njegove usluge.

Germanijak piše kako je posebno zagrizao ruski Lokomotiv Moskva, koji već ove zime želi dovesti Jagušića. Rusi su spremni platiti ozbiljnu cifru kako bi taj transfer čim prije ostvarili, a Germanijak spominje cifru od sedam milijuna eura, što bi bio rekordni izlazni transfer Slavena (zasad je to transfer Nikole Katića u Rangerse za 2,2 milijuna eura). 

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Interes Rusa potvrdio je i Adrianov agent Matej Šekgro, koji je objasnio i zašto je naglo skočila cijena za talentiranog 20-godišnjaka.

- Rusi ga žele, kao što ga žele dva ozbiljna kluba iz Bundeslige. No, ne želimo o detaljima. Kada uzmemo u obzir da su na pretpozivu reprezentacije imena poput Majera, Baturine i Sučića, onda vidimo kakvu kvalitetu posjeduje Jagušić koji je u tom društvu daleko najmlađi. Smatram da je ovo potpuno zasluženo jer je uz Tonija Fruka trenutno najbolji igrač HNL-a. U kontekstu svega toga naravno da su ponude i iznosi koji su bili na ljeto davna prošlost i da se ponovno miješaju karte - rekao je Škegro za Germanijak.

