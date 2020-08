Rekordne brojke zaraženih u BiH, ali nogomet se nastavlja...

<p> </p><p> Nakon 145 dana stanke zbog pandemije koronavirusa u subotu, bez gledatelja na tribinama, ponovno će se igrati nogometne utakmice u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ultrasi Zrinjskog</strong></p><p>Nogometaši izlaze na travnjake u trenutku kada susjedna zemlja bilježi rekordne brojke zaraženih stanovnika koje danima prelaze 400, a u ožujku je natjecanje prekinuto kada je pozitivno na COVID-19 bilo dnevno po stotinjak osoba. </p><p>Igrat će se trokružno, a sada je, za razliku od prošle sezone, pravilima definirano da se moraju odigrati 22 kola kako bi se lider na ljestvici proglasio za prvaka ukoliko dođe do prekida lige zbog koronavirusa.</p><p>Upravo je to jedno od promijenjenih pravila u novoj sezoni, a u dokumentu pod nazivom "Plan mjera i procedura COVID 19" navedeni su strogi propisi kojih se svi klubovi moraju pridržavati, a to uključuje i testiranje igrača, dezinfekciju prostora, ograničen broj ljudi prisutnih na utakmici...</p><p>No, jedna stvar je svih prethodnih godina konstantna - nogometaši će na našim stadionima igrati po nesnosnim vrućinama, jer ni sada Nogometni savez BiH nije kao uvjet postavio da svaka ekipa mora imati rasvjetu iako iz godine u godinu najavljuju kako će "od iduće sezone to provesti".</p><p>Ljubitelji nogometa u susjednoj zemlji smatraju kako su favoriti za naslov prvaka i u novom prvenstvu branitelj naslova Sarajevo te drugoplasirani i trećeplasirani iz prošle sezone Željezničar i Zrinjski iz Mostara. No, znatno pojačani banjalučki Borac također najavljuje pohod na pehar. </p>