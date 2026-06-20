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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Rendulić o Vuškoviću: Pustite te brojke! Ljudi, pa on je stoper. Mene zanima što radi u obrani!?

Piše Luka Tunjić,
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Rendulić o Vuškoviću: Pustite te brojke! Ljudi, pa on je stoper. Mene zanima što radi u obrani!?
Foto: HRT/Screenshot

Naravno da je on veliki talent i da će raditi greške s 19 ili 20 godina. Rade ih i stariji, a radit će ih i on dok ne dođe na taj nivo koji mi svi očekujemo. Isto tako je jasno da mu fali brzine, poručio je Rendulić

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Toliko smo visoko postavili ljestvicu Luki Vuškoviću i proglasili ga čudom da ja ne znam što on misli o sebi kad se probudi ujutro rekao je Tomislav Ivković u emisiji Americana. Pričalo se o nastupu 19-godišnjeg Vuškovića, koji je protiv Engleske postao najmlađi ''vatreni'' u povijesti Svjetskih prvenstava.

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U HRT-ovoj emisiji zakotrljala se rasprava na temu Vuškovićeva nastupa, Ivković je prvi istaknuo kako mladi hrvatski dragulj može igrati samo u jednom obrambenom sustavu, a to je u onom s trojicom u zadnjoj liniji koji očito ne odgovara najbolje "vatrenima".

- Nije lako pričati o djetetu, takva se atmosfera stvorila da mora igrati on plus deset igrača. To je bilo evidentno i tijekom priprema, a i prije priprema se o tome pričalo. Kad se pisalo tko treba igrati, on je bio jedini siguran. Dovesti dečka u takvu situaciju nije jednostavno. On po meni može igrati isključivo s trojicom u zadnjoj liniji.

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Bivši hrvatski golman zatim je istaknuo Vuškovićeve mane.

- Ima svoje mane, koje su normalne za 19-godišnjaka i koje mora ispraviti uz dodatni rad. To je zatvaranje i jednog i drugog boka i da mu nije obaveza broj jedan da uđe u sredinu s loptom i razigrava, jer pritom zaboravi i ne čuva svoju poziciju. To sve dolazi s godinama, igranjem i s trenerima, koji ovakav potencijal moraju iskoristiti. Doveli smo ga iz situaciju da je prvo čudo, a sad je sigurno da on ne igra. Mi uvijek idemo iz krajnosti u krajnost - poručio je Ivković.

Foto: HRT/Screenshot

S druge strane, Krunoslav Rendulić istaknuo je kako Lukine ofenzivne brojke ne smiju zamaskirati njegove obrambene propuste.

- Mene u cijeloj toj priči jedna stvar, neću reći zbunjuje, ali je neobično. Kad pričamo u Vuškoviću, mi samo pričamo o njegovim ofenzivnim brojkama. Ljudi, on je obrambeni igrač i tako ga treba promatrati. Pusti te brojke, mene zanima što on donosi u defenzivi - rekao je pa dodao...

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- Naravno da je on veliki talent i da će raditi greške s 19 ili 20 godina. Rade ih i stariji, a radit će ih i on dok ne dođe na taj nivo koji mi svi očekujemo. Isto tako je jasno da mu fali brzine, to je gola činjenica, i jasno je da je on bio jedan od krivaca za taj gol za 3-2. Fali mu brzine. Ne one klasične brzine, nego možda malo više agilnosti, stani-kreni, tu mu fali malo frekvencije i bolji rad nogu - zaključio je.

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