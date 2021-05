Ma od prvog dana mi se Juan Diego Nieva činio malo drugačijim, ako mogu biti baš potpuno blagonaklon prema njemu, poručio nam je bivši trener Šibenika Krunoslav Rendulić.

Kolumbijski nogometaš je u kolovozu prošle godine stigao u Šibenik, ali na Šubićevcu nije odigrao niti jedne službene minute. I dok svojim nogometnim umijećem nije odskakao od drugih, Juan Diego Nieva (22) je cijelo vrijeme bio - drugačiji. A bivši igrač Šibenika jučer je uhićen u Kolumbiji zbog pokušaja ubojstva policajca.

- Nieva je dosta prepotentno stigao u Šibenik, odmah se postavio s gardom koji je prije svega treba zaslužiti ponašanjem na treninzima. A znate kako je to, čim s takvim stavom bez ikakvog pokrića stignete u neku novu sredinu, bit ćete malo odbojni okolini. Zašto nije igrao kod mene? Nije imao kvalitetu, kratko i jasno - kaže nam Krunoslav Rendulić, pa nastavlja:

- Iskreno, nisam čuo da je on u tom periodu imao nekakvih problema izvan terena, ali sam imao osjećaj da je mislio kako u Šibeniku biti zaštićeniji. No, to ima veze s onim koji ga je i doveo u klub. Ma znao je on ponekad malo burnije reagirati i na treningu, iako nikada nije na treninzima bio problematičan. Objašnjavao sam mu kako se mora drugačije ponašati, ali on je bio drugačiji, baš svoj.

I tako postao prvi igrač kojeg ste trenirali, a da je završio u zatvoru...

- Haha, i zadnji nadam se.

Jesu li vas šokirali novinski napisi u kojima ste vidjeli kako je Neiva pokušao ubiti policajca?

- Ma s obzirom na to kako sam ga i sam procijenio, ne mogu reći da sam ostao šokiran svime što sam pročitao proteklih dana. OK, možda me malo iznenadilo da je baš pokušao ubiti policajca, ali to da ima problema sa zakonom me ne čudi. Ma on se u Šibeniku uglavnom družio sa svoja dva Kolumbijca i Španjolcem Alvarom, nije se baš previše trudio integrirati u okolinu. Od svih tih Kolumbijaca se odmah vidjelo kako je Juan Camilo Mesa drugačiji, puno ozbiljniji, stoga je i danas važan igrač Šibenika - završio je Rendulić.