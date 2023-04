Riječani u šoku nakon boda: Pa Marin je mogao zabiti hat-trick! Perković: Bili smo bliže pobjedi

Osijek za pobjedu ne zna dva mjeseca, a uz to je i velika suša u realizaciji. U posljednjih pet utakmica prije Rijeke zabio je tek dva gola. S takvim teretom bijelo-plavi stigli su na Rujevicu.

Bila je to poprilično sadržajna utakmica u kojoj su obje momčadi imale velike šanse. Rijeka je povela u 31. minuti preko Matije Frigana iz penala. Taj rezultat stajao je na semaforu duboko u sudačkoj nadoknadi. S tri boda Riječani bi se poravnali s Osijekom na trećem mjestu s istim brojem bodova, no u 94. minuti Mihael Žaper se naklonio glavom, loptu poslao u mrežu i utišao Rujevicu.

Sjajan derbi, ali tek remi

Rijeka i Osijek remizirali su 1-1 u derbiju 27. kola HNL-a. Ispromašivali su se i jedni i drugi pa je pravo čudo što smo vidjeli tek dva gola. Tužna i šokirana Rujevica ispratila je igrače Rijeke u svlačionicu. Bio je to hladni tuš nakon što su tri boda već bila u džepu.

- Antonio Marin je mogao zabiti hat trick, što smo sve promašili... Ostaje žal za zadnjim golom, bilo je par situacija prije. Možemo biti zadovoljni, bitno da nismo izgubili. Imali smo dovoljno prilika da zatvorimo utakmicu s 2-0. Imao je Osijek svojih prilika i mislim da su navijači uživali u sjajnoj utakmici. Za nas trenere je bilo stresno - rekao je trener Rijeke Sergej Jakirović nakon remija.

Rijeka u sljedećem kolu igra protiv Šibenika pa Hajduka.

- Labrović nas je opet spašavao. U sjajnoj je formi, ono što obrana propusti, on obrani. A što dalje? Pripremiti se za Šibenik kao za svaku do sada. Dat ćemo sve od sebe da osvojimo tri boda - rekao je Jakirović.

Čak šest klubova bori se za pozicije koje vode u Europu.

- U borbi za Europu svatko se brine za sebe, to će se rješavati vjerojatno u direktnim duelima, neće se nitko predavati do zadnjeg kola. Hvala i gledateljima na sjajnoj atmosferi i velikoj posjeti, ova momčad daje sve od sebe, a meni je to najbitnije.

Konačno se osmijeh pojavio na licu trenera Osijeka Borimira Perkovića. Osijek i dalje ne zna za pobjedu dva mjeseca, ali ovaj bod će ih napuniti samopouzdanjem uoči konačnog raspleta utrke za pozicije koje vode u Europu. Unatoč bodu u infarktnoj završnici, Perković tvrdi kako je njegova momčad bila bliže pobjedi.

- Zadovoljan sam, ne samo rezultatom, već igrom i načinom kako smo igrali. Znali smo da ćemo imati tešku utakmicu, igrali smo protiv ekipe u kojoj je bajka, znate u kakvim smo mi okolnostima i to se potencira. Dugo nismo pobijedili. Moram čestitati igračima, odigrali su onako kako smo htjeli i željeli. Ova utakmica je pokazala da ima smisla ono što radimo i pričamo. Bili smo odvažni, hrabri i odlučni, bili smo dosta dobri u oba pravca. Trebali smo zabiti još koji gol, bili smo bliže pobjedi nego Rijeka - kazao je trener Osijeka pa nastavio:

- Želja je igrati nogomet, ono što sam rekao prvi dan kad sam došao. Da imamo svoj stil i način igre. Kad pogledamo, svaka utakmica je derbi, svaka je teška. Moramo biti svoji i igrati svoj nogomet.

Osijek je u zimskom prijelaznom roku ostao bez čak desetorice igrača od čega je nekolicina onih najboljih poput Kleinheislera, Belje, Škorića, Ivušića... Konkurencija je ionako prorijeđena brojnim odlascima, a uoči Rijeke Borimir Perković ostao je i bez Čeberka koji je odbio igrati.

Bez obzira na rupu na klupi, Perković tvrdi da ima opcija koliko mu treba.

- Nismo tanki, pokriveni smo na svim pozicijama. Imam grupu igrača koja je u stanju odigrati sve što treba - zaključio je trener Osijeka čiju momčad u sljedećem kolu očekuje dvoboj protiv Gorice, jedini klub kojeg su Osječani pobijedili u proljetnom dijelu sezone.

