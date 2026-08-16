Rijeka bez pobjede u Varaždinu već 995 dana! Dovodi igrača koji je nastupio na Mundijalu

Nogometaši Rijeke u četvrtak su igrali uzvrat trećeg pretkola Konferencijske lige kod finskog Ilvesa i dobrano su se namučili za prolazak, a već danas ih od 18.30 sati čeka gostovanje kod Varaždina.

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Teže nije moglo, barem ako ćemo se voditi tradicijom. Prvoligaš s Kvarnera, naime, u Baroknom Gradu nije pobijedio od studenog 2023., kad je bilo 2-0 (autogol Luka Škaričić, Emmanuel Banda). Nakon tog susreta "bijeli" su još pet puta gostovali u Varaždinu te imaju četiri poraza i remi. Od tih pet utakmica, u čak četiri nisu zabili gol.

Rijeka je još aktivna i na mercatu. U klub, javlja Novi list, dolazi igrač koji je nastupio na ovom SP-u, ali njegovo ime još ne otkrivaju. Problema s gležnjem ima Toni Fruk, zbog toga je propustio spomenuti uzvrat protiv Ilvesa. Velikih problema s ozljedama već mjesecima ima i talijanski ofenzivac Samuele Vignato.