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BORBA ZA TITULU

Rijeka pred majstoricu skupo platila ispade svojih navijača

Piše Bruno Lukas,
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Rijeka pred majstoricu skupo platila ispade svojih navijača
Treća utakmica finala SuperSport Hrvatske malonogometne lige, MNK Olmissum - HMNK Rijeka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rijeka i Olmissum u subotu igraju petu odlučujuću utakmicu finala HMNL-a na Trsatu pred rasprodanom dvoranom. Rijeka ulazi kao domaćin, ali s velikom kaznom i suspendiranim vratarom

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Ovogodišnja finalna serija doigravanja za malonogometnog prvaka Hrvatske izjednačena je 2-2. Rijeka je u prve dvije utakmice slavila 3-1 i 5-4, a Olmissum je uzvratio pobjedom nakon penala u trećoj te uvjerljivo 6-1 u četvrtoj utakmici. Do sada su obje momčadi držale prednost domaćeg terena.

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Rijeka je zbog organizacijskih propusta u prve dvije domaće utakmice finala dobila kaznu od 5500 eura, a vratar Carlo Berković (32) ima suspenziju od pet utakmica nakon isključenja u prvom susretu.

Omiš: Četvrta utakmica finala SuperSport Hrvatske malonogometne lige, MNK Olmissum - HMNK Rijeka
Omiš: Četvrta utakmica finala SuperSport Hrvatske malonogometne lige, MNK Olmissum - HMNK Rijeka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U odluci o kazni disciplinska komisija navela je prevelik broj gledatelja u odnosu na kapacitet dvorane, verbalno vrijeđanje protivničkih igrača i diskriminirajuće poruke prema Dalmaciji, polijevanje suca te bacanje kovanica i upaljača na parket.

Posebno se ističe incident iz druge utakmice u kojoj je netko pogodio gostujućeg igrača Tonija Kirevskog (28), zbog čega su suci susret više puta prekidali.

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Klub se obratio navijačima i pozvao ih na glasnu, ali korektnu podršku te najavio dodatne mjere kako bi finale prošlo u sportskom ozračju.

Utakmica kreće u 19.30, uz prijenos na MAXSport 1 programu.

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