Rijeka spremna za povijesni okršaj. Sanchez: 'Ovo je utakmica u kojoj ćemo uživati'

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18.45 sati na rasprodanoj Rujevici dočekuju Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Nakon izbacivanja Omonoije i povijesnog europskog proljeća, momčad s Kvarnera pokušat će napraviti još jedan veliki korak i izboriti plasman u četvrtfinale.

Uoči jednog od najvećih europskih izazova u novijoj povijesti kluba utakmicu je najavio trener Victor Sanchez, koji je naglasio da njegova momčad mora ostati maksimalno fokusirana, ali i uživati u trenutku.

- Čeka nas jako, jako bitan susret, a s druge strane i susret u kojem trebamo uživati. Za igrače, ovakve su utakmice one o kojima sanjaju, za klub i navijače to je povijesni dvoboj. Ponosni smo svi zajedno na naše igrače koji su zaslužili igrati ovaj europski dvomeč. Sigurno neće biti lako igrati protiv jednog od favorita natjecanja, no kao i uvijek, pokušat ćemo se pripremiti na najbolji mogući način. Pokušat ćemo napraviti dobar plan kako bismo reducirali ogromne kapacitete koje protivnik ima u napadu i, s druge strane, pokušati iskoristiti neke slabosti koje smo identificirali. U procesu smo, osjećamo se sretno, iznimno motivirano i sa samopouzdanjem ulazimo u ovu utakmicu.

Španjolski stručnjak istaknuo je da ova utakmica ima posebno značenje i za njegovu trenersku karijeru.

- Slažem se, prošle sezone sam imao debi u ovom natjecanju, iako sam bio i na klupi Olympiakosa u play-offu Lige prvaka prije nekoliko godina. Justas Lasickas i ja bili smo dijelom tog povijesnog uspjeha Olimpije, klub je prvi put u povijesti prošao neku grupnu fazu europskog natjecanja. Ove godine Rijeci smo donijeli jako uspješnu europsku sezonu, klub je, kako ste mi rekli, nakon 46 godina osigurao to europsko proljeće i sada je ta utakmica ispred nas. Uzbuđeni smo, motivirani, velik je to izazov za igrače, no osjećamo da je ovo velika prilika za nas napraviti još veći rezultat od onoga kojeg smo već ostvarili ove sezone.

Sanchez je govorio i o kvaliteti francuskog protivnika.

- Dobri su u svemu, ne samo u udarcima izvana, imaju izvanredan potencijal u momčadi. Iz tog razloga i jesu jedni od kandidata za naslov. Osim toga, imaju ogroman budžet, samim time i kvalitetu. Sve su to redom odlični igrači, imaju i svoj način igre koji smo analizirali. Dominantni su s loptom, agresivni i bit će nam jako teško kontrolirati posjed kroz utakmicu, no dat ćemo sve od sebe. Moramo biti pametni, igrati svoju utakmicu i kreirati svoje prilike.

Velik adut Rijeke bit će i podrška s tribina, jer je Rujevica rasprodana.

- Naravno, to je jedna od naših najvećih vrijednosti. Imamo svoje vjerne navijače koji su stalno uz nas, osjećamo to, kao i činjenicu da i oni uživaju u tim europskim dvobojima. Želimo to okruženje iskoristiti, posebice nakon posljednjih teških iskušenja koja smo prevladali. Navijači su nas protiv Hajduka gurali do samog kraja. Osim toga, igrači imaju motivaciju učiniti nešto veliko, važno za ovaj klub.

Trener Rijeke otkrio je i stanje u kadru uoči utakmice.

- Nažalost, nije spreman za dvoboj, ni on kao ni Barišić. Svi ostali su u procesu oporavka od posljednjeg dvoboja i spremni konkurirati večeras. Očekujemo da nam se Vignato pridruži treninzima poslije ovog meča.

Dotaknuo se i statusa mladog igrača.

- Branko Pavić još nije dobio ni minute? Jako dobro trenira, razgovarao sam s njime posebno prekjučer. I njemu sam rekao, kao i ostalima, da će dobiti svoju priliku. Nažalost, nije nam na popisu igrača za Europu, ali svakako računam na njega, sigurno će dobiti minute u skoroj budućnosti.

U ime svlačionice utakmicu je najavio Lasickas.

- Ovo je uzbudljiva utakmica za nas. Naporno smo radili da bismo došli u poziciju boriti se protiv ovakvih ekipa. Kao igrači, sretni smo što se možemo nadmetati s najboljima. Bit će to zanimljiva utakmica i pravi užitak za naše navijače koji dolaze na stadion. Priredit ćemo im pravi spektakl.

Na pitanje o atmosferi u momčadi Lasickas je zaključio:

- Svjesni smo da će biti teško, ali atmosfera je prožeta uzbuđenjem. Fokusirani smo na priliku koju imamo. Želimo pokazati da možemo igrati protiv najboljih ekipa i ovo je šansa da na terenu dokažemo što sve možemo.