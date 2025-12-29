Obavijesti

OPASNO SU ZAGRIZLI

Romano plasirao ekskluzivu: Premierligaš želi dovesti Sigura

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sigur se i tijekom ljetnih mjeseci često povezivao s odlaskom s Poljuda, a tada su se u kontekstu transfera spominjali klubovi iz Bundeslige

Interes klubova iz najjačih europskih liga za Niku Sigura sve je konkretniji, a prema informacijama koje je objavio Fabrizio Romano, među najzainteresiranijima se nalazi i Wolverhampton. Engleski premierligaš jedan je od nekoliko klubova iz liga 'petice' koji pomno prate igrača Hajduka i razmatraju njegov dolazak već u siječanjskom prijelaznom roku, uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Sigur se i tijekom ljetnih mjeseci često povezivao s odlaskom s Poljuda, a tada su se u kontekstu transfera spominjali klubovi iz Bundeslige i drugih jakih europskih natjecanja. Prema tadašnjim procjenama, Hajduk je za svog polivalentnog prvotimca tražio oko osam milijuna eura, a slična se odšteta očekuje i ove zime. Iako Romano ne navodi konkretne iznose, jasno je da splitski klub cilja na višemilijunski posao.

U aktualnoj sezoni Sigur ima 22 nastupa u svim natjecanjima, pritom zabio jedan gol i dodao jednu asistenciju. U HNL-u deset je puta započeo utakmicu od prve minute, a treneri su ga koristili na više pozicija, ponajprije kao desnog bočnog i zadnjeg veznog, što mu dodatno podiže tržišnu vrijednost. Ukupno je odigrao oko dvije trećine dostupnih minuta, dok je za Hajduk dosad nastupio u više od stotinu službenih utakmica.

Wolverhampton se, s druge strane, nalazi u izrazito teškoj situaciji. Nakon 18 kola Premier lige ima tek dva osvojena boda iz dva remija te drži posljednje mjesto na ljestvici, s velikim zaostatkom za pozicijama koje osiguravaju ostanak. Upravo zbog toga Wolvesima su nužna pojačanja, iako je izgledno da bi, čak i uz dolazak novih igrača, teško izbjegli ispadanje u niži rang.

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sigurov razvoj posljednjih godina ide uzlaznom putanjom. U Hajduk je stigao 2022. godine iz Kanade i vrlo se brzo nametnuo kao standardni član prve momčadi. Iako je nastupao za hrvatsku U-21 reprezentaciju, 2024. godine odlučio je seniorsku karijeru nastaviti u dresu Kanade, pod vodstvom izbornika Jesseja Marscha. Do danas je skupio 15 nastupa za kanadsku reprezentaciju, a dobre igre donijele su mu i nominaciju za najboljeg kanadskog nogometaša 2025. godine, gdje je bio najmlađi među kandidatima.

Pred Sigurovom reprezentacijom nalazi se i nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., koje će Kanada organizirati zajedno sa SAD-om i Meksikom, a potencijalni transfer u jaču ligu mogao bi mu dodatno otvoriti vrata najveće svjetske nogometne pozornice. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi četiri milijuna eura, dok mu ugovor s Hajdukom traje do ljeta 2028. godine.

