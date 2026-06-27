Ronaldinho je novi igrač Osijeka

Ronaldo Aparecido Prado de Oliveira Junior (21), ili skraćeno Ronaldinho, novo je pojačanje MNK Osijek Kandit, objavio je malonogometni klub. Ovaj mladi i vrlo talentirani igrač slavnog imena, zamijenio je Ujedinjene Arapske Emirate slavonskom ravnicom.

Prije dolaska u Osijek, igrao je na poziciji beka za Khorfakkan Sports & Cultural Club u Emiratima.

- Proglašen je jednim od najboljih mladih igrača u Brazilu. Tehnički izrazito potkovan, kao ljevak koji obožava igru 1 na 1, sigurno će donijeti dašak prave brazilske sambe na parket Zrinjevca - objavili su iz kluba.

Stigli su još i Vitor Lima, a Slovenac Lovro Trdin popunit će poziciju zadnjeg igrača, koja je bila jedna od problematičnih prošle sezone, piše, Glas Slavonije.