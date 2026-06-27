Obavijesti

Sport

Komentari 1
MNK OSIJEK KANDIT

Ronaldinho je novi igrač Osijeka

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Ronaldinho je novi igrač Osijeka
Foto: Facebook

Prije dolaska u Osijek, igrao je na poziciji beka za Khorfakkan Sports & Cultural Club u Emiratima

Admiral

Ronaldo Aparecido Prado de Oliveira Junior (21), ili skraćeno Ronaldinho, novo je pojačanje MNK Osijek Kandit, objavio je malonogometni klub. Ovaj mladi i vrlo talentirani igrač slavnog imena, zamijenio je Ujedinjene Arapske Emirate slavonskom ravnicom.

Prije dolaska u Osijek, igrao je na poziciji beka za Khorfakkan Sports & Cultural Club u Emiratima. 

 - Proglašen je jednim od najboljih mladih igrača u Brazilu. Tehnički izrazito potkovan, kao ljevak koji obožava igru 1 na 1, sigurno će donijeti dašak prave brazilske sambe na parket Zrinjevca - objavili su iz kluba. 

VELIKO POJAČANJE Osijek puca na titulu, vratio se Lima! 'Dobrodošao kući'
Osijek puca na titulu, vratio se Lima! 'Dobrodošao kući'

Stigli su još i Vitor Lima, a Slovenac Lovro Trdin popunit će poziciju zadnjeg igrača, koja je bila jedna od problematičnih prošle sezone, piše, Glas Slavonije

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026