Ronaldo objavio dvije riječi na Instagramu, već 15 mil. lajkova

Cristiano Ronaldo (41) oglasio se oko ponoći nakon što je Portugal ispao od Španjolske 1-0 u osmini finala Mundijala.

Na Instagramu je objavio samo dvije riječi, 'Sempre Portugal', što znači 'Portugal zauvijek', a objava je brzo skupila više od 15 milijuna lajkova.

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Ronaldo je za Portugal odigrao 233 utakmice, zabio 146 golova i asistirao 46 puta, osvajao je Europsko prvenstvo 2016. i dvije Lige nacija, a šest puta je nastupao na Mundijalu, no do kraja nije nikada otišao.

Dok su pratitelji slali ljubav, portugalski mediji prst krivnje okrenuli su prema njemu i sad već bivšem izborniku Robertu Martinezu.

- Vrijeme je da se Cristiano Ronaldo makne jer smo već shvatili da mu ego ne dopušta biti pričuva igraču koji danas daje neusporedivo bolji doprinos. Zauvijek će ostati nepoznato kako bi ovo Svjetsko prvenstvo izgledalo bez bolesne obveze da Ronaldo bude na terenu svih 90 minuta, u svakoj utakmici - pisali su mediji koji su Martineza opisali kao 'plašljivog trenera s opsesijom da ne dira status Cristiana Ronalda.'

Iako službeno još nije objavio povlačenje iz reprezentacije, Ronaldo je sigurno odigrao svoje posljednje Svjetsko prvenstvo.