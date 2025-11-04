Ronaldo progovorio o mirovini: Uskoro ću završiti karijeru...

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo planira uskoro završiti karijeru, a priznao je da će vjerojatno plakati kada se to dogodi. Nogometaš saudijskog Al Nasra postigao je 952 gola u karijeri, a cilj mu je postići 1000 prije nego što ode u mirovinu.

- Bit će teško, naravno. Vjerojatno ću plakati jer sam emotivna osoba. Pripremam svoju budućnost otkad mi je bilo 25, 26, 27 godina i mislim da ću moći izdržati taj pritisak - rekao je Ronaldo u emisiji Piersa Morgana "Uncensored", izvijestio je Sky.

Ronaldo se osvrnuo na Manchester United, ocijenio da trener momčadi Ruben Amorim ne može činiti čuda na Old Traffordu i rekao da osjeća tugu za svojim bivšim klubom.

- On radi najbolje što može. Što će učiniti? Čuda? Čuda su nemoguća. Mi u Portugalu kažemo da su čuda samo u Fatimi. Manchester United ima dobre igrače, ali neki od njih nemaju Manchester United na umu - rekao je 40-godišnji portugalski nogometaš.

Ronaldo je razgovarao s Morganom tri godine nakon šokantnog intervjua, nakon čega je završio svoj drugi mandat u Manchester Unitedu. Godine 2022. kritizirao je upravu kluba, tadašnjeg trenera Erika ten Haga i klupske dužnosnike, što je dovelo do njegovog odlaska u Saudijsku Arabiju.

Unatoč tome, Ronaldo je rekao da još uvijek voli United, za koji je odigrao 346 utakmica i postigao 145 golova, ali je sugerirao da klub treba pronaći funkcionalnu strukturu.

- Tužan sam jer je to jedan od najvažnijih klubova na svijetu i klub koji mi je još uvijek u srcu, iz očitih razloga morate slijediti pametne ljude, kako biste stvorili bazu za budućnost Manchester Uniteda. Prije mnogo godina, Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, Beckham, postali su sjajni igrači, ali bili su mladi. Manchester United trenutno nema strukturu. Nadam se da će se to promijeniti u sadašnjosti i budućnosti jer je potencijal kluba nevjerojatan. To je jedan od najvažnijih klubova stoljeća - dodao je Ronaldo.