Ronaldu bi gol protiv Hrvatske mogao biti zadnji za Portugal...

Cristiano Ronaldo (41) napustio je kamp portugalske reprezentacije u Kopenhagenu, a iza te šokantne odluke krije se nevjerojatna drama koja podsjeća na najpopularnije sapunice. Ipak, kako stoje stvari, čini se kako je legendarni portugalski napadač odigrao svoje u dresu reprezentacije. Do je dao naslutiti u svojem direktnom obraćanju javnosti.

​- Nakon konferencije za novinare izbornika i razgovora s predsjednikom saveza, odlučio sam napustiti kamp reprezentacije. U dogledno vrijeme reći ću portugalskom narodu istinu o razlozima mog odlaska - napisao je revoltirani Ronaldo.

Foto: Liselotte Sabroe

Izbornik Jorge Jesus jasno je rekao kako će koristiti Ronalda kako njemu to odgovara, a to, čini se, nije odgovaralo 41-godišnjem napadaču, koji je podigao sidro i napustio kamp. I čini se da bi to moglo "biti to" za Ronalda, koji je u dresu Portugala odigrao 234 utakmice i zabio čak 146 golova, najviše za jednu reprezentaciju.

Ako će tako biti, onda bi Ronaldov posljednji gol za Portugal mogao biti upravo onaj kojeg je zabio Hrvatskoj 2. srpnja na Svjetskom prvenstvu u Torontu. Tada je Ronaldo zabio iz penala u 68. minuti i time izjednačio na 1-1, a Portugal je s ukupnih 2-1 prošao dalje u osminu finala.