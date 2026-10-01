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NAPUSTIO REPREZENTACIJU

Ronaldu bi gol protiv Hrvatske mogao biti zadnji za Portugal...

Piše Luka Tunjić,
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Ronaldu bi gol protiv Hrvatske mogao biti zadnji za Portugal...
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Izbornik Jorge Jesus jasno je rekao kako će koristiti Ronalda kako njemu to odgovara, a to, čini se, nije odgovaralo 41-godišnjem napadaču, koji je podigao sidro i napustio kamp

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Cristiano Ronaldo (41) napustio je kamp portugalske reprezentacije u Kopenhagenu, a iza te šokantne odluke krije se nevjerojatna drama koja podsjeća na najpopularnije sapunice. Ipak, kako stoje stvari, čini se kako je legendarni portugalski napadač odigrao svoje u dresu reprezentacije. Do je dao naslutiti u svojem direktnom obraćanju javnosti.

​- Nakon konferencije za novinare izbornika i razgovora s predsjednikom saveza, odlučio sam napustiti kamp reprezentacije. U dogledno vrijeme reći ću portugalskom narodu istinu o razlozima mog odlaska - napisao je revoltirani Ronaldo.

UEFA Nations League - Portugal Training
Foto: Liselotte Sabroe

Izbornik Jorge Jesus jasno je rekao kako će koristiti Ronalda kako njemu to odgovara, a to, čini se, nije odgovaralo 41-godišnjem napadaču, koji je podigao sidro i napustio kamp. I čini se da bi to moglo "biti to" za Ronalda, koji je u dresu Portugala odigrao 234 utakmice i zabio čak 146 golova, najviše za jednu reprezentaciju.

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Ako će tako biti, onda bi Ronaldov posljednji gol za Portugal mogao biti upravo onaj kojeg je zabio Hrvatskoj 2. srpnja na Svjetskom prvenstvu u Torontu. Tada je Ronaldo zabio iz penala u 68. minuti i time izjednačio na 1-1, a Portugal je s ukupnih 2-1 prošao dalje u osminu finala.

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