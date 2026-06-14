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REKORDNI 13. PUT

Rukometaši Barcelone osvojili Ligu prvaka protiv Füchsea!

Piše HINA,
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Rukometaši Barcelone osvojili Ligu prvaka protiv Füchsea!
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Barcelona je u Kölnu srušila Füchse 37-34 i rekordni 13. put postala prvak Europe!

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Rukometaši Barcelone su u nedjelju u finalu završnog turnira Lige prvaka u Kölnu pobijedili berlinski Füchse s 37-34 (20-16) i po rekordni 13. put osvojili naslov europskih prvaka. Katalonska momčad nijednom tijekom finala nije bila u zaostatku, a Füchse je samo dvaput imao izjednačen u rezultat u početnoj fazi finala (1-1, 2-2).

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Barcelona se prvi put značajnije odvojila u razdoblju od 16. do 22. minute, kad je od 9-8 došla na 14-9. Katalonci su u prvom poluvremenu odigrali odlično u obrani, a posebnu su pažnju usmjerili na najboljeg strijelca Lige prvaka Mathiasa Gidsela, koji je tek u završnici prvog dijela uspio postići dva pogotka.

Ponajbolji rukometaš svijeta se razigrao u nastavku, ali Füchse se ni u jednom trenutku nije uspio priližiti na manje od dva gola zaostatka.

Strijelce Barcelone predvodio je Luis Frade sa sedam golova, a po šest su postigli Blaž Janc i Aleix Gomez. Vratar Emil Nielsen je imao 14 obrana (14/41). Gidsel je s osam pogodaka bio najbolji strijelac utakmice, a po sedam golova za berlinsku momčad postigli su Lasse Andersson i Tim Freihoefer. Vratar Dejan Milosavljev je imao 12 obrana (12/49).

Barcelona je u 18 finalu došla do 13. trofeja u elitnom europskom natjecanju, a na toj ljestvici je sa po pet naslova slijede Gummersbach i Magdeburg.

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