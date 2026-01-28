Rukometni insajder kritizirao je EHF: 'Ovo je sportska farsa!'

Rasmus Boysen, bivši danski profesionalni rukometaš, a danas cijenjeni analitičar koji radi u klubu Skjern, svojom je objavom na društvenoj mreži X ponovno zapalio raspravu o problemu koji godinama muči rukomet. Oštro je kritizirao praksu da se odlučujuće utakmice posljednjeg kola grupne faze na Europskom prvenstvu ne igraju u isto vrijeme, nazvavši trenutačni sustav "sportskom farsom".

Boysen je u objavi, koja je brzo privukla pažnju rukometne zajednice, istaknuo kako je neshvatljivo da rukomet, sport koji teži profesionalnom statusu, i dalje dopušta takve temeljne propuste.

"Znam da sam ovo rekao već stotinu puta, ali opet se suočavamo s istim problemom", započeo je.

Iako razumije da iza takvih odluka stoje komercijalni interesi, poput optimizacije rasporeda za televizijske prijenose i troškova organizacije u više dvorana, naglašava da sportski integritet mora biti apsolutni prioritet. Ključni problem je što ekipe koje igraju kasnije imaju nepravednu prednost: točno znaju koji im rezultat treba za prolazak. To otvara vrata kalkulacijama gdje momčad može igrati na neriješen rezultat ili čak na poraz s određenom razlikom, umjesto da se bori za pobjedu, što je u suprotnosti s duhom sporta.

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ovaj put nijedna momčad možda neće izravno profitirati od ranijih rezultata – ali to je čista sreća, a ne dobro planiranje", zaključio je Boysen.

Svoju je kritiku potkrijepio i vizualnim dokazom: slikom rasporeda utakmica glavne runde Europskog prvenstva 2026. Na njoj se jasno vidi kako se utakmice u dvije ključne skupine igraju u tri različita termina - u 15:30, 18:00 i 20:30. Time je plastično dočarao apsurdnost situacije u kojoj neke reprezentacije ulaze u odlučujuće dvoboje s potpunom informacijom o ishodima svojih izravnih konkurenata, dok je drugima ta informacija uskraćena.

Podrška stigla sa svih strana

Njegova objava naišla je na snažnu i gotovo jednoglasnu podršku među pratiteljima, uključujući i druge poznate osobe iz svijeta rukometa. Poljski rukometni novinar Maciej Wojs nadovezao se na kritiku istaknuvši još jedan problematičan aspekt natjecanja.

​- Da ne spominjemo igranje odlučujuće utakmice manje od 24 sata nakon šeste utakmice... Ludo - istaknuo je, aludirajući na nevjerojatan fizički napor kojem su igrači izloženi.

Drugi komentari su isticali i logističke probleme, poput onog da jedna skupina mora igrati dvije utakmice zaredom i uz to putovati u drugi grad. Među komentarima se posebno istaknuo prijedlog za ukidanje cijele glavne runde i prelazak na sustav nokaut utakmica odmah nakon prve faze, što bi natjecanje učinilo dinamičnijim i pravednijim. Sam Boysen se složio s tim prijedlogom, pokazujući da je frustracija usmjerena na cjelokupni format natjecanja.

Iako Europska rukometna federacija (Ehf) još nije reagirala na ove kritike, ponovljeni apeli stručnjaka poput Boysena drže ovu važnu temu u fokusu javnosti.