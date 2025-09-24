Rukometni spektakl u Areni: Evo gdje preuzeti besplatne ulaznice za Zagreb - Barcelona

Zagreb u četvrtak igra prvu domaću utakmicu u Ligi prvaka ove sezone. U Arenu (18.45) dolazi Barcelona, najveći mogući izazov za zagrebaše i apsolutni mamac za navijače.

Plan je bio dočekati Katalonce s kojim bodom, ali ništa od tog plana jer je Zagreb izgubio na oba gostovanja, bolnije u Bitolju (23-25) od Pelistera i manje bolno, donekle očekivano, u Plocku kod Wisle (27-30). Nakon Barcelone, odlazi u Pariz kod PSG-a, pa u Arenu dolazi danski GOG. Tu kiksa ne smije biti.

Idealno bi bilo možda uhvatiti Barcu ili PSG na krivoj nozi, no nije realno. Zvuči možda utopistički za Zagreb u ovom trenutku, ali Barca trenutno djeluje pobjedivo i kao veća prilika za Zagreb nego PSG. Njene probleme prošlog je tjedna iskoristio Magdeburg, postavši tek 10. klub koji je u Ligi prvaka osvojio Blaugranu. Bez Dike Mema napad nije isti, to se vidi jer kad Barcelona kod kuće ostane na 21 golu, onda je daleko od standardne situacije.

Susret 5. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Barce | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Richardson bi im sad došao idealno dok nema Mema, ali on je otišao u Wislu, pa se krpaju s Jancom. Makar, znamo što nam je Janc na desnom beku napravio na Olimpijskim igrama. U većoj su ulozi oba brata Cikuša Jeličić, Petar uz Makuca i Seifa Elderu na srednjem vanjskom, Đorđe uz Janca. N'Guessan se zbog obrane i napada brzo troši, Carlsbogaardu je obrana ionako jača strana, a u njoj više nema gazde Petrusa, kojeg je uzeo Veszprem. Mađari su za iduću sezonu zakaparili i Nielsena, kojem se umjesto Pereza de Vargasa (Kiel) priključio Hallgrimsson, a Fradeu na crti Fabregas, koji se vratio iz Veszprema. Nemaju širinu kao prošlih godina, Memova ozljeda osjeti se i na njima, tko bi rekao.

Opet, sustav se ne mijenja tko god igrao, a u takav treba znati, kako bi rekao Veselin Vujović, ubaciti kamenčić da ga se uspori. Prošle sezone Zagreb je u Areni bio blizu kad se razbranio Ante Grbavac, ali malo je rukometa Zagreb zasad pokazao od prošle sezone i to je veći problem nego Barcelona kao Barcelona.

- Kad pogledamo napad Barcelone, on je gotovo uvijek isti, ali nema Mema, pa su malo lošiji u napadu. No, ono što njih uvijek krasi, jest obrana i golman Nielsen. Ako je njegov dan, onda možeš pakirati kofere i doma. Mi bismo trebali krenuti iz obrane, da se rastrčimo u našoj Areni, da ne budemo stalno 6 na 6, protiv Barcelone to ne ide, ali uz agresivnu obranu, mislim da možemo uspjeti - kaže Igor Karačić, koji će debitirati u Areni kao zagrebaš.

- I ja jedva čekam, otkako sam došao u Zagreb, nisam proveo pet dana u Zagrebu. Teška je prilagodba ovih mjesec i pol, jedva čekam četvrtak da doživim emociju, da nastavim pred našim navijačima gdje smo stali na Svjetskom prvenstvu.

Gdje preuzeti besplatne ulaznice?

Već po tradiciji, ulaznice za utakmice Zagreba u Areni su besplatne, a mogu se preuzeti na sljedećim lokacijama:

Blagajna Arene Zagreb:

Srijeda, 24. rujna: 16.00 - 19.00

Četvrtak, 25. rujna: 12.00 - 19.00

Maloprodajna mjesta INA-e:

Zagreb Dubrava (Dankovečka)

Zagreb Jagićeva

Zagreb Langov trg

Zagreb Resnik

Zagreb Miramarska

Zagreb Heinzelova

Žabac poslovnice:

Kvatrić

Trešnjevka

Rudeš

Mamutica

Dubrava

Črnomerec

Savski most

Studentski centri:

Studentski dom Stjepan Radić

Studentski dom Ante Starčević

Studentski dom Cvjetno naselje

Student servis

Intersport poslovnice:

Petrinjska ulica

Arena centar