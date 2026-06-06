Ruska tinejdžerica osvojila prvi Grand Slam u Parizu! Pobijedila kvalifikanticu i ušla u povijest

Devetnaestogodišnja Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa. Mlada Ruskinja je u finalu svladala poljsku kvalifikanticu Maju Chwalińsku rezultatom 6-3, 6-2 i tako stigla do svog prvog Grand Slam naslova u karijeri.

Foto: Stephane Mahe

U finalu su se susrele dvije igračice s vrlo različitim putevima do završnice. S jedne strane, 24-godišnja Maja Chwalińska, 114. igračica svijeta, postala je najniže rangirana finalistica Roland Garrosa i tek druga kvalifikantica u Open eri koja je došla do finala Grand Slama. Njezin prolazak kroz kvalifikacije i glavni turnir bio je jedno od najvećih iznenađenja. S druge strane stajala je Andrejeva, osma nositeljica, koja od juniorskih dana slovi za veliki teniski talent. Nakon prethodnih nastupa u polufinalu i četvrtfinalu na ovom turniru, Ruskinja je u finale ušla kao favoritkinja.

Foto: Stephanie Lecocq

Meč, odigran na stadionu Philippe-Chatrier po vjetrovitim uvjetima, počeo je s nervozom kod obje igračice. U prva četiri gema viđena su četiri uzastopna breaka, no nakon što je Chwalińska zadržala servis za vodstvo 3-2, Andreeva je preuzela kontrolu. Mlada Ruskinja osvojila je sljedećih devet gemova zaredom, nametnuvši se snagom i preciznošću udaraca. Prvi set osvojila je sa 6-3, a u drugom je povela s 5-0. Poljakinja je uspjela osvojiti dva gema, no Andreeva je sigurno privela meč kraju za konačnih 6-2.

Ovom pobjedom Andrejeva je postala najmlađa osvajačica Roland Garrosa još od Monice Seles 1992. godine. Također, postala je prva Ruskinja s naslovom u Parizu nakon Marije Šarapove 2014. Bio je to njezin šesti naslov u karijeri, ali i najvažniji, koji je svrstava u vrh ženskog tenisa. Uspjehu je pridonijela i suradnja s trenericom Conchitom Martínez, nekadašnjom pobjednicom Wimbledona, koja je pratila meč iz njezine lože.

Foto: Benoit Tessier

Ovogodišnji Roland Garros ostat će zabilježen kao turnir velikih iznenađenja. U polufinalu, prvi put od 1977., nije nastupila nijedna bivša Grand Slam pobjednica. Braniteljica naslova Coco Gauff ispala je u trećem kolu, prva igračica svijeta Arina Sabaljenka zaustavljena je u četvrtfinalu, a rano su turnir napustile i Elena Rybakina te Iga Świątek. U takvoj konstelaciji snaga, Andreeva je iskoristila svoju priliku te je pobjedama nad svojim protivnicama na kraju osvojila trofej Suzanne Lenglen.

(*uz korištenje AI-ja)